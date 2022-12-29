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如何將魚板完美切下？ 日食品公司曝「這方法」超實用

聯合新聞網／ 綜合報導
要如何將魚板完美取下不留痕跡？日本紀文食品公司公布方法，有網友崩潰喊「為什麼不早點說」。圖／擷自twitter
要如何將魚板完美取下不留痕跡？日本紀文食品公司公布方法，有網友崩潰喊「為什麼不早點說」。圖／擷自twitter

購買魚板後，要怎麼完美將魚板從木板上取下而不留殘渣呢？日本紀文食品公司分享秘訣，使用刀的「刀背」就可以完美將魚板取下，網友紛紛表示「為什麼不早點說！」、「實用」、「長知識了」。

許多人都會購買魚板回家料理，但卻不知道要怎麼將魚板從木板刮下不留殘渣。日本食品公司紀文近日就在推特上說明，只要使用「刀背」就可以完美將魚板取下。有網友看完崩潰表示「為什麼不早點說！」

根據臉書社團「割蘿蔔外電譯站」網友補充，用刀鋒若沒有控制好的話很容易切進魚板裡，切完後木板上很容易有殘餘，不然就是為了切乾淨用力過猛削到木板。用有厚度的刀背的話就不會切進魚板也不會削到木板，認真講的話「比較像是用刀背把魚板從木板上『剝』下來」。

網友們相當感謝這個資訊，表示「本篇實用！」、「長知識了」，相關討論也勾起許多人回憶，有網友表示「國小的時候跟我弟都會拿那片木板來玩包公升堂」、「我很喜歡魚板的味道，下意識覺得哎呀好香的驚堂木」、「威武～～」。

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