捷運環狀線超廢連台北人都不搭？網舉「這優點」讚：超方便

大台北地區交通便利，公共運輸網線四通八達，幾乎足以提供台北人日常行動所需，但有民眾發現捷運「6條線」中有條路線「從來沒搭過」，停靠站也是些不會去的地方，好奇台北人是不是都不搭，釣出不少網友同批「很廢的線」、「超難搭」。

雙北捷運路線密集，幾條路線幾乎涵蓋大部分雙北市民活動地區，搭配公車更加便利，若是不想開車、或是車位難找、不想負擔停車費，搭乘捷運可說是上上之選。但原PO卻發現自己似乎「從來沒搭過」捷運環狀線，仔細一瞧發現環狀線經過的地方多是些不會去、朋友聚餐也不會約的地點，好奇是否台北人也不搭環狀線？

對於環狀線，許多網友似有不少怨念，立刻回覆「不會」、「還真的沒搭過」、「超難搭…走到厭世」、「車次少，車速慢，轉乘不方便」、「坐的頭好暈，站的頭更暈」、「很廢的線，轉乘有夠麻煩不如搭公車」、「有時候公車+捷運還比捷運轉乘捷運快」、「超難搭，要回主線走超久，住在環狀附近完全不想搭，寧願到其他線」、「轉乘設計很爛，不和新埔站共構一大敗筆」、「上下樓走到死」。還有人吐槽「那新北人用的吧」、「住台北幹嘛沒事搭這條」。

有人則認為環狀線造福中和、新莊等地，往來不用先繞進台北市，方便很多，「住中和搭往新店或板橋超方便，以前都要先進台北市才繞進去」、「之前到新莊的話會搭一下，其實蠻快的，連貫新北交通而已，不然以前只能靠公車」、「從板橋去機場時有搭過」、「會啊，有costco」、「環狀線的到站音樂，很悅耳」。

也有人認為目前環狀線還是「半成品」，要等其他階段完成後，方便性才會顯露出來，「覺得北環蓋完 才會比較有用」、「還沒串起來所以不好用吧」、「串起來後方便」、「目前效益還不高，需要能完整串連後才會方便」。