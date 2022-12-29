快訊

白家綺現身了！數度哽咽、泛淚 一句話回應「仍信宋逸民？」

捷運環狀線超廢連台北人都不搭？網舉「這優點」讚：超方便

聯合新聞網／ 綜合報導
因應未來新北環狀線接管與現有營運業務持續推動，新北捷運公司今天再次公開舉辦人才招募。圖／新北捷運公司提供
因應未來新北環狀線接管與現有營運業務持續推動，新北捷運公司今天再次公開舉辦人才招募。圖／新北捷運公司提供

大台北地區交通便利，公共運輸網線四通八達，幾乎足以提供台北人日常行動所需，但有民眾發現捷運「6條線」中有條路線「從來沒搭過」，停靠站也是些不會去的地方，好奇台北人是不是都不搭，釣出不少網友同批「很廢的線」、「超難搭」。

雙北捷運路線密集，幾條路線幾乎涵蓋大部分雙北市民活動地區，搭配公車更加便利，若是不想開車、或是車位難找、不想負擔停車費，搭乘捷運可說是上上之選。但原PO卻發現自己似乎「從來沒搭過捷運環狀線，仔細一瞧發現環狀線經過的地方多是些不會去、朋友聚餐也不會約的地點，好奇是否台北人也不搭環狀線？

對於環狀線，許多網友似有不少怨念，立刻回覆「不會」、「還真的沒搭過」、「超難搭…走到厭世」、「車次少，車速慢，轉乘不方便」、「坐的頭好暈，站的頭更暈」、「很廢的線，轉乘有夠麻煩不如搭公車」、「有時候公車+捷運還比捷運轉乘捷運快」、「超難搭，要回主線走超久，住在環狀附近完全不想搭，寧願到其他線」、「轉乘設計很爛，不和新埔站共構一大敗筆」、「上下樓走到死」。還有人吐槽「那新北人用的吧」、「住台北幹嘛沒事搭這條」。

有人則認為環狀線造福中和、新莊等地，往來不用先繞進台北市，方便很多，「住中和搭往新店或板橋超方便，以前都要先進台北市才繞進去」、「之前到新莊的話會搭一下，其實蠻快的，連貫新北交通而已，不然以前只能靠公車」、「從板橋去機場時有搭過」、「會啊，有costco」、「環狀線的到站音樂，很悅耳」。

也有人認為目前環狀線還是「半成品」，要等其他階段完成後，方便性才會顯露出來，「覺得北環蓋完 才會比較有用」、「還沒串起來所以不好用吧」、「串起來後方便」、「目前效益還不高，需要能完整串連後才會方便」。

捷運環狀線 公共運輸

相關新聞

捷運環狀線超廢連台北人都不搭？網舉「這優點」讚：超方便

大台北地區交通便利，公共運輸網線四通八達，幾乎足以提供台北人日常行動所需，但有民眾發現捷運「6條線」中有條路線「從來沒搭過」，停靠站也是些不會去的地方，好奇台北人是不是都不搭，釣出不少網友同批「很廢的線」、「超難搭」。

夾腳拖夾機車上？ 網曝最新功能被推爆「生活智慧王」

台灣人日常生活中經常會穿夾腳拖四處走，你知道夾腳拖除了拿來穿以外還能做什麼嗎？有網友分享夾腳拖的「最新功能」引來許多人回應，不僅被稱讚「生活智慧王」，更有網友開始效仿，引發話題。

陪美國同事吃飯「點一樣的餐」 漢堡上桌他超傻眼：大胃王比賽嗎？

許多美式料理以大份量聞名。許多外國人來到美國時，往往會不習慣當地飲食業者提供的餐點份量。最近有位日本網友，就分享他來到美國用餐時，所發生的一項趣事。

難怪搶不到！饗饗訂位轉賣喊價500 網提「1解方」杜絕黃牛

號稱「全台最難訂餐廳」的吃到飽餐廳「饗饗 INPARADISE」，跨年期間更是一位難求，有人便看準民眾需求，趁機打起「轉賣訂位」的主意，特地搶先訂位後再出售預約名額，引不少人驚呼「原來這也可以賺錢！」

他到電話亭KTV陶醉高歌「畫面被播送」 網友笑瘋：社死現場

你有看過「電話亭KTV」嗎？民眾只要在類似電話亭的KTV包廂內投幣，便能一展歌喉。不過，近日有網友在西門町商圈附近發現一台「免費」的個人KTV，他高歌一曲後卻傻眼，因為自己在裡頭飆高音的樣子全都被投射到外頭的螢幕上，網友也笑翻直呼這根本就是「大型社死現場」。

要發紅包還要聊尷尬話題 她好奇「真有人長大還喜歡過年？」

農曆春節倒數不到一個月，有些人開始整理家裡，也有人正在規劃拜訪親戚的行程。今（28）日一名女網友在網路上發文，好奇詢問「還有人長大之後還喜歡過年嗎？」而貼文曝光後也掀起討論，兩派網友大方分享自己的看法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。