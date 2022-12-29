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夾腳拖夾機車上？ 網曝最新功能被推爆「生活智慧王」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現夾腳拖最新功能，引來許多人回應，更有人開始效仿。翻攝爆料公社
網友發現夾腳拖最新功能，引來許多人回應，更有人開始效仿。翻攝爆料公社

台灣人在日常生活中經常會穿夾腳拖四處走，但你知道夾腳拖除了拿來穿以外還能做什麼嗎？有網友分享夾腳拖的「最新功能」引來許多人回應，不僅被稱讚「生活智慧王」，更有網友開始效仿，引發話題。

一名網友在臉書社團「爆料公社發文，文中一張圖片可以看見一名機車騎士的龍頭上有一個夾腳拖，仔細一看，上面竟然卡著一支手機，並且牢牢的固定在上面，儼然變成另類的手機支架，該名網友表示這就是「夾腳拖最新功能」。

許多網友見狀紛紛留言，表示「高手在民間!這是智慧的展現XD」、「刷新了三觀」、「傳統與科技的結合」、「生活智慧王」、「好聰明哦！一定是另一隻不見了」、「我終於知道我家一堆夾腳拖要怎麼用了..」、「手機架不用買了」，甚至有網友也貼出自己效仿的照片，表示「好用沒話說」。

網友看見夾腳拖最新功能後，在留言處貼出自己效仿的照片。
網友看見夾腳拖最新功能後，在留言處貼出自己效仿的照片。

也有網友表示「嗯，有味道……」，更有網友提醒使用風險「有點風險，但完全防水」、「壓到坑就準備換機了」。此外，有專業網友說明真相「它是真手機架，只是做成涼鞋的樣式」、「在印尼看過」。

夾腳拖 爆料公社

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