陪美國同事吃飯「點一樣的餐」 漢堡上桌他超傻眼：大胃王比賽嗎？
美式料理以大份量聞名。許多外國人來到美國時，往往會不習慣當地飲食業者提供的餐點份量。最近有位日本網友，就分享他來到美國用餐時，所發生的一項趣事。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，一位在美國工作的日本twitter網友「山口慶明」，表示他最近和美國同事一起用餐。由於餐廳是同事推薦的，因此他也不清楚該吃什麼才好，於是他告訴店員，要點和同事一模一樣的餐點。
沒想到上桌後，山口才發現是一份多達三片肉排，外加起司、薯條等超大份量的餐點，讓他內心嘀咕「真的假的」，想說這該如何才能吃完。然而才擔心到一半，店員隨即又補上一份充滿巧克力糖、蛋糕和奶昔的甜點，讓他徹底感到絕望。
同僚のアメリカ人のお勧めレストランに一緒に来店したんだけど、メニューがよく分からなかったため「とりあえず初めてだからお前と同じの注文するわ」と言ってオーダーした結果、左のハンバーガーが来て「マジか…」と思いながら何とか完食したところに右のデザートが運ばれてきて絶望している pic.twitter.com/cmeOrcWlXj— 山口慶明🇺🇸で何とか生きてる (@girlmeetsNG) December 21, 2022
山口表示，他同事是一位身高190公分、體重100公斤的壯漢。每次他來這家店時，都會點一樣的東西，最後當然也統統吃得完。山口則說雖然漢堡很好吃，但吃到一半時，就感覺到自己好像在挑戰大胃王比賽一樣，最後才勉強把東西塞入肚子裡。後來查了一下，換算出光這一餐，熱量就高達5000大卡。
其他網友也紛紛表示「這個份量笑死」、「有點想吃，但一點點就好」、「之前去過舊金山吃塔可餅也是超大份」、「去美國玩的時候早餐午餐都份量超多，結果晚上直接不吃」、「巧克力糖裝飾滿藝術的」、「這麼高的漢堡還真不知道要怎麼咬」。
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