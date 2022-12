陪美國同事吃飯「點一樣的餐」 漢堡上桌他超傻眼：大胃王比賽嗎？

電影《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)上映成為全城熱話,有網友發現有部山寨版「阿凡達」,叫《阿丸達:水之戰》(Battle for Pandora)早在12月初在合法的串流平台上架,比正版還要早公映。

2022-12-28 14:04