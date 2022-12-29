快訊

過度運動會損傷心臟嗎？《英格蘭醫學期刊》最新研究這麼說

獨／專家打爆王必勝電話！對陸邊境急轉關鍵：防變異株

難怪搶不到！饗饗訂位轉賣喊價500 網提「1解方」杜絕黃牛

聯合新聞網／ 綜合報導
吃到飽餐廳「饗饗 INPARADISE」一位難求，卻有人趁機在網上靠「轉賣訂位」獲利。 圖擷自饗饗官方臉書
吃到飽餐廳「饗饗 INPARADISE」一位難求，卻有人趁機在網上靠「轉賣訂位」獲利。 圖擷自饗饗官方臉書

號稱「全台最難訂餐廳」的吃到飽餐廳「饗饗 INPARADISE」，跨年期間更是一位難求，有人便看準民眾需求，趁機打起「轉賣訂位」的主意，特地搶先訂位後再出售預約名額，引不少人驚呼「原來這也可以賺錢！」

「為什麼常常有人沒有要去，還跟別人搶訂位再拿來轉賣？」一位網友在臉書社團「爆怨公社」發文揭露，她發現在買賣、交換票券的社團中，有人正在販售饗饗微風店1月3日當晚的2人訂位，賣方強調「只有位子，不是餐券」，且要求完成匯款後才會給訂位編號，買家再自行打電話去更改顧客資料即可，或是當天直接報原編號和手機號碼。對此，該網友無奈搖頭，「重點原本賣350，還說太多人詢問所以漲到500」。

賣家po出訂位截圖，並要求買家先匯款才能收到訂位編號。圖擷自Facebook
賣家po出訂位截圖，並要求買家先匯款才能收到訂位編號。圖擷自Facebook

其餘網友看了也認為此風不可長，「訂位可以賣500？」、「這不是黃牛什麼是黃牛」、「好扯！難怪以前很好訂，現在好難訂」、「請快點實名制」、「這種的我才不會買，反正這天沒吃到我能訂別天，我不會加價去助長這種人」。

不過也有網友覺得這並非壞事，「我覺得不錯，如果訂不到位置花了500，請別人訂好，也是很ok」、「什麼都可以賺錢，只是有沒有想到、有沒有去做而已」、「肯定會有人買，因為供需法則，不然也不會有人去做這種買賣」。

實際上，饗賓餐旅為防止旗下品牌饗饗的黃牛問題，自10月31日起即限制每組會員帳號1個月最多只能訂5筆，卻仍難以遏止轉賣行為。對此有網友建議，「不跟他買，他也不會去，再去現場等他的侯位就好，服務費都省起來」、「饗饗訂不到提早去現場候位就好啦！幹嘛給黃牛賺」、「我覺得業者應該要收訂金，以免他們位置沒賣掉，黃牛又不去」、「饗饗拒絕改訂位資料就可以了」。

饗饗 餐廳 吃到飽 跨年

延伸閱讀

跨年夜房價2500漲到9680！ 網曝韓國6天跨年遊1萬3「還好能出國」

新莊饗饗訂位大當機！網氣訂位選項根本沒新莊 也有人一次搶到3天晚餐

當PS5黃牛有多好賺？陸女2年只靠這1行徑 撈進900萬台幣

台灣沒在防！日本PS VR2堵黃牛祭7大「高門檻」條件預購 網友讚翻了

相關新聞

陪美國同事吃飯「點一樣的餐」 漢堡上桌他超傻眼：大胃王比賽嗎？

許多美式料理以大份量聞名。許多外國人來到美國時，往往會不習慣當地飲食業者提供的餐點份量。最近有位日本網友，就分享他來到美國用餐時，所發生的一項趣事。

難怪搶不到！饗饗訂位轉賣喊價500 網提「1解方」杜絕黃牛

號稱「全台最難訂餐廳」的吃到飽餐廳「饗饗 INPARADISE」，跨年期間更是一位難求，有人便看準民眾需求，趁機打起「轉賣訂位」的主意，特地搶先訂位後再出售預約名額，引不少人驚呼「原來這也可以賺錢！」

他到電話亭KTV陶醉高歌「畫面被播送」 網友笑瘋：社死現場

你有看過「電話亭KTV」嗎？民眾只要在類似電話亭的KTV包廂內投幣，便能一展歌喉。不過，近日有網友在西門町商圈附近發現一台「免費」的個人KTV，他高歌一曲後卻傻眼，因為自己在裡頭飆高音的樣子全都被投射到外頭的螢幕上，網友也笑翻直呼這根本就是「大型社死現場」。

要發紅包還要聊尷尬話題 她好奇「真有人長大還喜歡過年？」

農曆春節倒數不到一個月，有些人開始整理家裡，也有人正在規劃拜訪親戚的行程。今（28）日一名女網友在網路上發文，好奇詢問「還有人長大之後還喜歡過年嗎？」而貼文曝光後也掀起討論，兩派網友大方分享自己的看法。

兵役延一年好崩潰？網列幾點擔憂 過來人：由奢入儉難

總統蔡英文昨（27）日上午召開國安高層會議，拍板民國94年次後出生役男、今年高三學生義務役將改為1年，而薪資也從目前的月薪6510元提高至26307元，但仍讓許多民眾哀號聲四起。不過，就有78年次當過一年兵的過來人質疑「為何現在年輕人這麼崩潰」，引發熱烈討論。

《阿丸達》來了！比《阿凡達》先上映 爛片公司又「致敬」大片

電影《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）上映成為全城熱話，有網友發現有部山寨版「阿凡達」，叫《阿丸達：水之戰》（Battle for Pandora）早在12月初在合法的串流平台上架，比正版還要早公映。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。