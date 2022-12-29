難怪搶不到！饗饗訂位轉賣喊價500 網提「1解方」杜絕黃牛

號稱「全台最難訂餐廳」的吃到飽餐廳「饗饗 INPARADISE」，跨年期間更是一位難求，有人便看準民眾需求，趁機打起「轉賣訂位」的主意，特地搶先訂位後再出售預約名額，引不少人驚呼「原來這也可以賺錢！」

「為什麼常常有人沒有要去，還跟別人搶訂位再拿來轉賣？」一位網友在臉書社團「爆怨公社」發文揭露，她發現在買賣、交換票券的社團中，有人正在販售饗饗微風店1月3日當晚的2人訂位，賣方強調「只有位子，不是餐券」，且要求完成匯款後才會給訂位編號，買家再自行打電話去更改顧客資料即可，或是當天直接報原編號和手機號碼。對此，該網友無奈搖頭，「重點原本賣350，還說太多人詢問所以漲到500」。

賣家po出訂位截圖，並要求買家先匯款才能收到訂位編號。圖擷自Facebook

其餘網友看了也認為此風不可長，「訂位可以賣500？」、「這不是黃牛什麼是黃牛」、「好扯！難怪以前很好訂，現在好難訂」、「請快點實名制」、「這種的我才不會買，反正這天沒吃到我能訂別天，我不會加價去助長這種人」。

不過也有網友覺得這並非壞事，「我覺得不錯，如果訂不到位置花了500，請別人訂好，也是很ok」、「什麼都可以賺錢，只是有沒有想到、有沒有去做而已」、「肯定會有人買，因為供需法則，不然也不會有人去做這種買賣」。

實際上，饗賓餐旅為防止旗下品牌饗饗的黃牛問題，自10月31日起即限制每組會員帳號1個月最多只能訂5筆，卻仍難以遏止轉賣行為。對此有網友建議，「不跟他買，他也不會去，再去現場等他的侯位就好，服務費都省起來」、「饗饗訂不到提早去現場候位就好啦！幹嘛給黃牛賺」、「我覺得業者應該要收訂金，以免他們位置沒賣掉，黃牛又不去」、「饗饗拒絕改訂位資料就可以了」。