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要發紅包還要聊尷尬話題 她好奇「真有人長大還喜歡過年？」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO表示自己小時候很喜歡過年，因為可以出去玩和領紅包，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
原PO表示自己小時候很喜歡過年，因為可以出去玩和領紅包，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

農曆春節倒數不到一個月，有些人開始整理家裡，也有人正在規劃拜訪親戚的行程。今（28）日一名女網友在網路上發文，好奇詢問「還有人長大之後還喜歡過年嗎？」而貼文曝光後也掀起討論，兩派網友大方分享自己的看法。

今日一名女網友在PTT上以「真的有人長大後還喜歡過年的嗎？」為題發文，她坦言自己小時候很喜歡過年，因為可以出去玩、領紅包，還可以買想要的玩具。不過，原PO表示長大後就要發紅包了，還要和一些沒什麼感情的人一起吃飯，聽一堆千篇一律的抱怨和故事，甚至沒話題硬找話題，像是結婚沒、生子沒、生第二胎了沒、小孩考第一名了沒？對此，原PO好奇詢問大家，「過年除了放假，還有什麼優點？這版上還有人期待過年嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「過年家裡一堆人，想好好休息都不行」、「我已婚根本討厭死了，誰想看到公婆」、「從小就討厭過年，平常都各吃各的，過年都要一起吃，氣氛超尷尬的，還不能太早吃完，至少要吃十分鐘」、「小時候就很討厭了，現在還是討厭」、「小時候真的很期待過年，可以去走春和拜訪親戚，喜歡熱鬧的氛圍，可是現在就是當長假在放，只想待在家裡耍廢」。

也有部分網友是喜歡過年的，「跟家人一起吃吃喝喝很棒啊」、「喜歡啊！跟家人聚在一起很快樂」、「喜歡，因為至少有好幾天假」、「期待過年，以前跟長輩領紅包，現在上班有能力可以包回去給他們」、「有放假這個優點就很夠了好嗎？社畜是要去哪裡找這種長假」、「我喜歡！喜歡看小孩過年高興的樣子」、「喜歡，親戚難得可以聚在一起，還可以放假」、「可以丟小孩給婆家顧，自己拍拍屁股去睡午覺」。

PTT 春節 紅包 親戚

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