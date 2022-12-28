役男月薪調漲「小蜜蜂阿嬤」要發財了？ 過來人曝：錢花在這最有價值

蔡英文總統昨（27）日國安高層會議拍板定案「義務役延長為一年」，根據規劃，未來義務役男薪資，將從目前的月薪6510元調整為20320元，並增加新武器、裝備及民防訓練，將於民國113年1月1日開始實施。有網友好奇，開著發財車在軍營附近的店家「小蜜蜂」是不是要發財了，引起不少網友熱烈討論，有退伍前輩表示，「當兵錢花的最有價值的，就是打小蜜蜂」。

一名網友在PTT「八卦版」發文，他當年服兵役時，月領5000多，小蜜蜂的阿嬤一顆肉粽賣30元，「弟兄們野外訓練之後也是買好買滿」，現在月薪調漲，於是好奇，「小蜜蜂的阿嬤是不是要發財了？阿嬤們是不是興奮到發抖？」，吸引不少網友分享當兵時小確幸。

不少網友分享當兵時買小蜜蜂的回憶，「結果領的薪水都拿來打小蜜蜂了」、「喝到珍奶和吃到雞排那一刻，真的會哭，有回到人間的錯覺」、「小蜜蜂賣的運動飲料都沒看過的，很甜」、「老闆娘：少年a你連長跟我很熟免驚」、「國軍何時在哪，小蜜蜂比中情局還強」、「當兵錢花的最有價值的，就是打小蜜蜂吧」、「以前一定要買紅芒果乾來吃，在南測將軍山上各種吃」。

有網友猜測，小蜜蜂可能會調漲，「粽子直接漲50%，變45」、「連肥宅快樂水一罐30漲60囉！」、「可以大漲一波了」、「小蜜蜂會跟著調漲吧」、「阿兵哥錢多了，小蜜蜂直接漲價」。