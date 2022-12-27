這部禁忌戀台劇堪稱「年底神劇」 陸網瘋讚：這劇情只有台灣拍得出來！

近年台劇大爆發，從《想見你》、《華燈初上》、《俗女養成記》、《村裡來了個暴走女外科》等，都可以看出故事題材變得多元，製作精緻度也有升級。近期有微博、小紅書網友熱議一部台劇劇情，不僅大談師生戀，還有複雜的身世之謎，許多大陸網友看了直呼好刺激「這劇情只有台灣拍得出來！」

由許瑋甯、陳昊森主演愛奇藝原創華劇《第9節課》，在劇中2人大談禁忌師生戀，張一翔（陳昊森飾）正視自己喜歡上老師陳孟筠（許瑋甯飾）的心情，在一場雨中告白確認心意，2人關係超進展，發生第一次關係，不過劇情反轉再反轉，尹馨（扮演陳昊森之母）竟爆出和許瑋甯爸爸曾發展師生戀，帶出許瑋甯、陳昊森疑是姐弟的身世之謎。

劇情大轉折甚至上了微博熱搜，許多大陸網友熱烈討論劇情直呼好刺激，紛紛留言「這劇情看得我一會高燒，一會低燒」、「雖然很毀三觀卻意外對我口味欸」、「我一口氣追了八集」、「這劇情只有台灣拍得出來」、「每集50多分鐘的台劇一點都不拖泥帶水」。不過也有人給負評，「就是古早狗血梗」、「狗血了，怎麼是同父異母梗」。

目前《第9節課》豆瓣評分7.6，有豆瓣網友也將《第9節課》和日劇《中學聖日記》一起比較，表示「日劇《中學聖日記》把師生戀拍得很純情，重點關注女主角心中的成長，從注意別人到關注自己，隱忍又克制...而《第9節課》帶著懸疑，帶著成長的叛逆，帶著隱秘的慾望...期待男女雙方後續感情的發展，貌似女主角也有自己的目的」。