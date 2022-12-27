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店門掛「耶穌套餐」到底賣什麼？ 網搞笑：宋逸民幫你做菜嗎

聯合新聞網／ 綜合報導

原PO好奇「耶穌套餐」到底賣什麼？有在地人就透露真相。 圖擷自路上觀察學院
原PO好奇「耶穌套餐」到底賣什麼？有在地人就透露真相。 圖擷自路上觀察學院
餐飲業為了促銷自家餐點，除了在食材上下功夫之外，也會取一個吸引人的名稱。有網友路過一間餐廳，店外掛了一塊布條，上面寫著「耶穌套餐 限量供應」，讓他好奇地想知道這個餐點到底在賣什麼。貼文一出，就有在地人透露地點和套餐內容。

這名網友在臉書「路上觀察學院」PO出一張照片，一間鐵門關上的店家門口掛了兩塊布條，一塊寫著「越南咖啡」，另一塊寫「耶穌套餐 限量供應」，下方還標註「體驗耶穌曾在人間的美食」，讓原PO看了相當好奇，「好想知道是吃什麼東西？」

照片引起眾人熱議，鄉民們搞笑地說「宋逸民幫你做菜嗎？」、「吃完就可以體驗釘手中了」、「最後的晚餐」、「吃了會升天」、「吃了會去見上帝的意思嗎？」、「一號餐，加百列套餐；二號餐，十三信徒套餐；三號餐，聖杯套餐；四號餐，最後的晚餐…哈蕾路雅」、「最後的晚餐嗎？這樣誰敢吃啊？」、「感覺就像買心痛的感覺吧」。

還有人猜測店家可能販賣的餐點，「無酵麵餅與葡萄酒（代表耶穌的血與肉），天主教領聖體的時候信徒會吃到麵餅，神父會喝葡萄酒」、「說不定只是葡萄汁跟麵包」、「五個餅兩隻魚」、「五餅二魚，最後的晚餐」。

有在地人就透露這家店是位於屏東縣萬巒鄉的萬金聖母教堂藝識咖啡，店裡賣的「耶穌套餐」指的就是耶穌在最後的晚餐所吃的「貝果」。

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