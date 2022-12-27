到連鎖咖啡店點英式奶茶 封膜掀開眾人傻眼：這是麵茶吧？

台灣有不少知名的咖啡連鎖店深受消費者喜愛，但有一名網友抱怨到某一家咖啡店買英式奶茶，沒想到掀開封膜一看，裡面的奶精竟然沒有攪散，讓他氣得PO網痛罵，其他人看了笑說這根本就是「麵茶」。

這名網友在臉書「爆廢公社二館」PO文表示，自己在某間咖啡店買了英式奶茶，但喝起來卻覺得怪怪的，掀開封膜一看發現裡面的奶精竟然沒有攪散，呈現一塊一塊的狀態，讓原PO氣得痛批「我傻眼！有那麼趕嗎？連攪都不願意？」

照片一出笑翻眾人，「我以為外面太冷結冰勒」、「這放半年發霉了吧，不要騙」、「最新產品英式麵茶」、「新產品啦，你不懂啦，這樣才有口感，吃的到顆粒跟粉狀」、「這桶漿糊太狂」、「這是吸奶粉吸到飽嗎？」、「你是點到麵茶吧」。

還有網友引用周星馳電影《九品芝麻官》裡的劇情來諷刺，「這是砒霜吧？」、「他是不是想殺死戚家十三口？」、「你不說的話，還以為是砒霜」、「戚秦氏的砒霜？」、「九品芝麻官翻版嗎？」

內行人看了也點出沖泡問題所在，「沒先用熱紅茶攪散，直接沖冷的就會變這樣」、「做為曾經的員工，生意不好，紅茶不夠熱沒煮新的，所以變成這樣」、「這是水沒熱」、「茶溫度不夠攪不起來啦」。