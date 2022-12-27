哪個花錢較爽？他問「八萬日本玩vs兩萬國旅四次」 鄉民一面倒這樣說
農曆春節即將來到，不少人趁著各國解封之際，開始規劃出國旅行，但整體旅行花費比疫情之前來得貴，有些民眾看到機票、旅宿價格難免會卻步。近日有PTT鄉民問，如果兩個人要去日本玩5天4夜，他估算旅費通通加起來，至少要新台幣8萬元以上，但如果這兩個人留在國內玩2天1夜，平均一次花2萬，共可以去4次，該鄉民便問「究竟哪一種花費會比較爽？」，貼文一出引發熱議。
一名網友在PTT發文提到，如果兩個人去日本玩5天4夜，計算來回機票、住宿、購物、吃美食等費用等，至少需要花新台幣8萬元，相對來說，國旅價格還比較便宜，估算住宿、吃飯等費用，玩2天1夜僅要花2萬，若把8萬旅費都來玩國旅，「可以去四次，等於是八天四夜」，因此他問其他網友，究竟哪一種花費會比較爽？
貼文一出引發討論，許多網友一面倒認為去日本玩比較划算，「寧願去一次日本，美好記憶留心長久」、「日本五天四夜的CP值絕對遠高台灣旅行」、「當然去日本爽，誰會在國內受氣」、「日本住宿都比台灣民宿便宜，當然日本8萬可以分多次去」、「台灣國旅2天你花2萬有啥記憶點？」。
也有網友認為用2萬在國內玩2天1夜根本不夠，「台灣住兩晚就兩萬了，要玩啥」、「國旅兩萬，大概只能窮玩」、「國旅沒比較便宜，純粹是沒購物而已」。
有網友則回應若要考慮荷包，還有第三種選擇，「沒錢推薦去泰國玩，吃、住都超便宜，品質還很好，整個超划算」、「反正出國也只是吃，不如錢留著吃巷口小吃100次」、「兩天一夜不如在家休息+吃餐廳」、「6萬日本小爽玩加一次2萬國旅如何，兩邊都算顧到了」。
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