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不滿女同事穿爆乳露肚裝 老闆娘這樣反擊…網笑：爽到老闆

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO女同事上班都穿得很清涼，讓老闆娘非常有意見。 示意圖／ingimage
原PO女同事上班都穿得很清涼，讓老闆娘非常有意見。 示意圖／ingimage

職場上的服裝是相當重要一環，有些公司會要求穿西裝、套裝等正式衣服，也有些工作場合允許穿便服，有一名網友就在臉書透露女同事上班時穿著清涼又很露，一度惹得老闆娘不開心，甚至還被警告，沒想到隔幾天後老闆娘做了一件事，引起大家的討論。

原PO在臉書「匿名2公社」表示，女同事每天上班都穿爆乳裝或短裙，還會露肚子，老闆娘看不下去，要她不可以再這樣穿，以免客人來時不好看。女同事認為應該是自己威脅到老闆娘了，畢竟老闆夫妻年紀才40出頭。

原PO勸女同事「不管理由是什麼，老闆娘都說了，照辦就是了」，但對方完全不理會，上班依舊穿得花枝招展。沒想到過了一陣子，原PO發現老闆娘去弄頭髮還做臉，看起來變得漂亮許多，女同事卻又說應該是她讓老闆娘產生了危機感，一席話讓原PO聽了哭笑不得。

貼文引起熱議，「輸人不輸陣」、「真羨慕同事」、「女人最會比較！天性啦，弄漂亮一點也好啊」、「請不要剝奪男同事的小確幸」、「你同事求生慾滿低的」、「下一任的老闆娘」、「女人再忙，也要抽空整理自己」、「感覺也不錯，老闆娘有動力去打扮」、「客人應該很喜歡吧」。

還有人認為在女員工和老闆娘的爭奇鬥豔之下，老闆才是最大受益者，「老闆表示開心」、「爽到老闆」、「老闆賺到」。

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