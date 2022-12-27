開早餐店可以一年淨賺百萬嗎？ 網正反意見論戰

開早餐店有辦法淨賺百萬嗎？一名網友分享家裡附近的早餐店，經營至今20年，家裡三個小孩也都唸大學畢業，都靠家裡支出，並且有房有車，因此好奇「開早餐店是否有辦法年收百萬？」

一名網友在PTT八卦版發文，表示家裡附近的早餐店飄香二十年，他們家裡的三個小孩都唸大學畢業，據說也是該店的阿姨在繳學費，該家看起來也有房有車，似乎是不錯的小康家庭，因此原PO好奇，開早餐店是否有辦法年收百萬？

認同的網友表示「半年吧，生意好一點的不用半年」、「沒破百都該收了」、「沒300都叫打平，不如去上班」、「可以吧，看親戚家有，但很累就是」，也有網友分享觀察，表示「隔壁早餐店老闆開賓士G63」。

也有網友認為，應該比100萬更多，表示「怎麼可能這麼少，夫妻店起碼150以上，連兒子一起做的都250+或300+了，單人做早餐店很少的」，更有人誇張指出「早餐店欸，沒有賺幾千萬別開了」。

但也有網友持不同意見，表示「連鎖的應該無法，現在加盟業者利潤算很死，不會給加盟者多賺，家附近倒了兩家麥味登」、「早餐店還是會倒的，哪有穩賺的」、「很難不賺的是哪個平行時空？倒一堆沒看到喔」。

也有網友補充，經營早餐店相當辛苦，表示「賺的都是辛苦錢，蛋、肉、起司漲多少你各位知道嗎？還有房蟲房東無預警漲價，覺得好賺趕快去」、「很累就是了，因為生意尖峰時段是5-7點」。