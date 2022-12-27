北漂薪資多少才夠？ 過來人曝：沒40k不用活

台北物價高昂，讓許多北漂族不得不省吃儉用，以節省日常開銷。日前有位女網友好奇「北漂族薪資至少要多少？」她指出，自己看了求職網，發現北部工作很多，但光是房租一個月就要9500元，讓她好奇「基本薪資至少要多少，才會願意到台北工作？」

一名網友在Dcard發文表示，她居住在屏東，看了求職網發現北部工作機會多，公司福利、環境跟前景都不錯，但發現北部套房的房租高昂，約4坪離松山捷運站近的套房就要9500元，這讓她好奇「請問各位月薪多少會願意到台北工作，並負擔昂貴房租？」文末原PO補充「我是社會新鮮人，月薪3萬3000元」。

對此，有人點出原PO留在家鄉即可，「屏東32k不錯了吧」，許多網友認為台北居大不易，「住台北月薪至少4萬，不然根本不用活，因為外食很貴，除非你願意在廁所煮飯」、「我覺得要在台北租房，最低起薪至少要4萬或年薪50萬至55萬，這條件北部很多公司都沒有，而且台北便當一個至少都要95元至130元左右」、「不要租套房，租雅房就好」、「台北最少月薪4萬以上，而且這樣的薪水多數活動只能基本消費，如果低於4萬，那留在家鄉比較好。台北房租太可怕，那些錢存下來也有不少的金額，當作頭期款或者投資都會好很多」。