不想併桌都不行？排隊美食遇陌生人「自動坐下」 他拒絕反遭友批評

不想併桌不行嗎？近日有民眾到小吃店用餐，突遇陌生男子自動入坐與他同桌用餐，當下他直接拒絕併桌，因此與對方起爭執，最後老闆出面幫忙「喬位置」才解決。然而他將此事告知朋友後，朋友卻認為雙方都有錯，讓他疑惑「我的想法有問題嗎」？

據原PO所述，當日他到一家人潮爆滿的小吃店吃午餐，好不容易排隊入坐，吃到一半卻有陌生人不請自來，打算與他同桌用餐。由於疫情未歇，原PO不想、也不願意與陌生人近距離面對面吃飯，加上店家沒有強制併桌規定，他便拒絕與對方併桌，沒想到對方大怒，堅持「我就是要坐這邊，不然你請老闆或衛生局的人來」，雙方僵持不下，最後老闆表示會先喬一個位置給他，才結束一場紛爭。

事後原PO與朋友聊起這件事，朋友卻認為「雙方都有問題、都有錯」，她先指責陌生男子未告知就入座沒有禮貌，接著說，如果是她「會體諒店家用餐時間沒位置，接受併桌」。但原PO認為該店只有4人方桌，沒有小桌，也不強迫顧客併桌，那他不同意併桌也只是維護自己的用餐權益，「併桌是體諒店家，而不是必須」，可以說他沒有同理心，不能說做法有錯。

原PO論點吸引不少網友支持，「疫情，我也是拒絕併桌」、「你沒有錯，除非店家要求，不愛併桌+1」、「沒有招呼就直接坐對面真的感覺很差欸」、「自從疫情開始，加上小孩出生後我就再也沒跟陌生人併桌過了」、「坐在旁邊也就算了，都快面對面誰可以接受啊」、「對方沒詢問沒禮貌，你不願意本就是個人意願沒毛病，有沒有同理心見人見智」、「沒有對錯，但你可以假裝咳嗽說你感冒，如果不介意的話……」。

也有人認為原PO做法不妥，反駁「看場合啊，一堆小吃店大圓桌難不成你一個人坐？」、「支持你朋友+1，雖然我也不喜歡併桌，但要有好的用餐環境，就不要去小餐館了」、「那麼怕就別在外面用餐不就沒事了？自己家人是屬於疫情期間打死都不在外面用餐的」。