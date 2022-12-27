打開老爸手機驚見「手寫算式」 自創新用法引網笑：很可愛！

現代許多人都會使用手機內建的計算機，然而有網友卻分享自己父親竟是使用手機的「備忘錄」，並以手寫的方式「寫算式」，讓他忍不住直呼「爸爸～手機有計算機可以用，不用用手算啦！」，網友也紛紛表示爸爸「很可愛」。

一名網友在Dcard有趣版中發文，分享自己剛剛打開爸爸手機的備忘錄後，發現一個名字很匪夷所思的文件，打開後驚見頁面中竟有「手寫的」直式算式，讓原PO向爸爸喊話，手機其實有計算機可以用，不用用手算。

有網友對此回覆，表示其實用手算很好，年紀越大越適合，也可幫助他們去動腦，降低老年痴呆，甚至呼籲「千萬別告訴他有計算機啊」，也有網友稱讚原PO爸爸，表示「你爸太可愛了吧」、「好好笑超級可愛的」。

有人說已經很少看到手寫的數學算式，表示「好久沒看到直式減法這個東西…」、「真的！現在很少用手算數學」。