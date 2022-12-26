超商飲料罐驚見「手寫13個神祕英數字」 內行人解答背後玄機
近日有女子在超商買了一罐熱飲，看到瓶身側面有一串手寫神秘數字，於是發文請教數字含義，引出不少有經驗的超商員工出面解釋，上頭數字其實是超商溫罐的有效日期，全台7-11都統一用此寫法標註。
有位Dcard網友發文表示，日前男友到7-11買了一瓶飲料給她，回家後卻發現瓶身上有一串手寫不明數字「1223A0106 2200」，於是她發文詢問是否有人知道這串數字代表什麼。
不少網友也表示有同樣困惑，「欸，說到這個上次才買熱阿華田，上面也有數字」、「熱瓶不是都有寫嗎，我看我這邊的都有」。
留言處引出不少超商員工出面解惑，「溫罐，存放時間至到期日」、「我是店員，這是溫罐的有效日期寫法，鐵罐會寫在底部，寶特瓶會寫在側邊」，「12月23日22時放進去，1月6日22時過期，熱罐都有時間限制，中間的英文字母其實等於『~』的意思」、「A不是員工代碼喔，是公司給所有人員固定寫的英文」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言