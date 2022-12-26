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超商飲料罐驚見「手寫13個神祕英數字」 內行人解答背後玄機

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友納悶，為何超商飲料罐上有一串手寫神秘數字，於是上網求解。 圖擷自Dcard
有網友納悶，為何超商飲料罐上有一串手寫神秘數字，於是上網求解。 圖擷自Dcard

近日有女子在超商買了一罐熱飲，看到瓶身側面有一串手寫神秘數字，於是發文請教數字含義，引出不少有經驗的超商員工出面解釋，上頭數字其實是超商溫罐的有效日期，全台7-11都統一用此寫法標註。

有位Dcard網友發文表示，日前男友到7-11買了一瓶飲料給她，回家後卻發現瓶身上有一串手寫不明數字「1223A0106 2200」，於是她發文詢問是否有人知道這串數字代表什麼。

不少網友也表示有同樣困惑，「欸，說到這個上次才買熱阿華田，上面也有數字」、「熱瓶不是都有寫嗎，我看我這邊的都有」。

留言處引出不少超商員工出面解惑，「溫罐，存放時間至到期日」、「我是店員，這是溫罐的有效日期寫法，鐵罐會寫在底部，寶特瓶會寫在側邊」，「12月23日22時放進去，1月6日22時過期，熱罐都有時間限制，中間的英文字母其實等於『~』的意思」、「A不是員工代碼喔，是公司給所有人員固定寫的英文」。

超商 7-11 Dcard

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