「實體店試穿完回家網購下單」很糟糕嗎？ 消費者吐出真心話

隨著科技日益發達，購物的選擇也越來越多種，除了可以直接到實體店挑選，還可以透過網路下單。昨（25）日一名網友在網路上發文，表示如果去實體店試穿鞋子尺寸，然後離開後卻用網路購買，究竟這樣的行為會不會很糟糕？而貼文曝光後也掀起討論，大多數網友都認為這很正常。

昨日一名網友在PTT上發文，提到之前想買鞋子，發現台灣的代理實體店可以試穿尺寸，但售價卻比國外網購貴兩倍，像是6000元台幣的鞋子，其實國外只要3000元台幣就可以買到，就算用國外網購加上跨國運費，也都比在台灣買便宜。然而，原PO表示如果到實體店試穿尺寸，然後回家用網路購買，這樣是否會不太好？

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「買書也是啊，實體店翻一翻，回家上網買」、「我比較誇張，實體店試穿，然後現場手機下單」、「本來就該這樣，買實體店給房東賺走幹嘛，當然能網購就網購」、「尤其是衣服和鞋子，台灣都賣2到3倍，團購加上運費大概都還能省60%」、「不會啊！現在大家都是去誠品看一下實體書，然後回家用網路買書」、「這才是現代消費者的理性消費標準作業流程吧」。

也有網友提到，「所以你看實體店不就倒光了」、「實體書店根本在幫網路書店抬轎，蠻慘的」、「日本書店也很多都倒了」、「這是你的選擇，只是以後可能找不到實體店試就是了」、「所以才有新零售的概念出來」。