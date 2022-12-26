30幾穿史努比被同事嘲笑「都幾歲了」 網寬慰：我阿嬤也穿

近日一名30歲出頭的女子穿著印有卡通人物史努比（Snoopy）的T恤上班，卻被同事嘲笑年紀那麼大還穿卡通圖案的衣服，令她難過上網問道，「30幾穿史努比錯了嗎？」結果引來許多網友暖心安慰。

一位女網友在PTT發文哭訴，公司每週五為便服日，她日前在這天穿著有史努比圖案的厚棉T上班，後來同事看到後卻說「都幾歲了還穿卡通圖案的衣服」，該網友聽後不免有些傷心，她委屈說「可我真覺得史努比很可愛，30幾穿史努比是做錯了什麼嗎？」

其餘網友也安慰她，「路上很多阿桑都會穿啊，關他P事」、「真的無所謂，不要理他們」、「古馳聯名款還有哆啦a夢呢！」、「穿自己喜歡的衣服怎麼了嗎」、「如果是我看到的話，我會覺得超可愛」、「Snoopy比我們老很多欸」、「其實是反映你同事自己被框架框住，他自己不敢穿想穿的」。

還有網友以自身經驗為例，「我阿嬤也穿」、「我都穿蠟筆小新」、「我40（歲）穿米老鼠給妳參考」、「我媽快60歲也穿史努比，自己開心最重要」、「超過30（歲）穿小丸子路過」、「我們公司一些3、40的太太都會穿卡通圖案，沒人會這麼無聊去管她們穿什麼」、「我30幾會繼續穿動漫T的」、「我同事40幾穿皮卡丘，我未來也會這樣」。