載妹子去耶誕城！他暗爽「終於要脫魯」 下秒卻慘變雪橇犬

今（25）日是一年一度的聖誕節，而昨晚的平安夜氛圍更是浪漫，不少人都會和心儀對象去約會。不過，一名男子在平安夜載女性朋友去新北耶誕城，原本以為會有好結局，結果卻令他心碎直呼「直接升級成雪橇犬！」

今日一名男網友在臉書「爆廢公社」上發文，他提到朋友昨天晚上載了一個女性朋友去新北耶誕城，心裡相當開心，想說終於可以在今年脫魯了。沒想到，把這位女性朋友送到耶誕城現場後，對方竟然是來找男朋友的，他因此失望直呼「平常單身狗就算了，平安夜直接升級成雪橇犬！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友笑翻表示，「雪橇犬直接戳到我的笑點，笑死」、「雪橇犬就是萌」、「雪橇犬感覺比較高級」、「不要汙辱雪橇犬，請正名工具人」、「連馴鹿也算不上嗎？只能當狗」、「如果當下跟她說，『妳當我雪橇犬嗎？』我想知道她會回你什麼」、「好慘，不過工具人講成雪橇犬，突然覺得可愛起來」。

也有網友提到，「送她下車時，當著她男朋友的面說：今天我很開心，我不會忘記今天的事」、「很常見吧！工具人可以當司機不錯了」、「先承認你就是你朋友」、「連交通費都省下來，這夠狠」、「有沒有那麼窮…叫不起計程車？」、「願打願挨！你不會跟她男友說，『我們約會完了，我把她交給你囉』」、「這女生很賤，這樣利用人」。