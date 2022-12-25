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他夢想環遊世界：台灣人一輩子只該花錢在房、車、小孩嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友夢想是去環遊世界，面對不同價值觀，他相當好奇原因，示意圖。圖片來源／ingimage
有網友夢想是去環遊世界，面對不同價值觀，他相當好奇原因，示意圖。圖片來源／ingimage

人因夢想而偉大，有網友以「一輩子賺錢就只該花在房、車、小孩嗎？」為題發文詢問，並表示自己有很多歐美朋友以「設定夢想、工作賺錢、實踐夢想、花完錢繼續工作」的順序過生活，同樣也很精彩，面對不同價值觀，網友們也掀起熱議。

有男網友在Dcard表示，夢想是去環遊世界，但當存到100萬、也熬到疫情過後，結果身邊卻是反對的聲音：「存到錢幹嘛全都花掉？為什麼不繼續存？或是拿去投資？這樣離買房、買車會更遠，什麼時候才能定下來？這樣要怎麼走下去？」

原PO表示，自己有很多歐美的朋友，許多人以「設定夢想、工作賺錢、實踐夢想、花完錢繼續工作」的順序過生活，同樣也過得很精彩，直呼「反觀台灣人，好像一輩子都不能有房、車、小孩以外的夢想，一旦有了就像是一個異類一樣，到底為什麼？」

有經驗的網友分享，自己29歲時做兩份工作，30歲前花九個月一次賺到50萬，之後離職跑去南美洲環國旅遊3個月，結束後去紐西蘭打工度假，雖然現在34歲沒什麼存款，但對自我價值來說感到驕傲，「就看你能不能接受老的時候躺在床上不能動時，發現自己最想做的事情卻沒有完成」。

許多人有不同意見表示，「人生只有一回，想清楚後做就對了」、「在國外待過一陣子後，真心覺得台灣愛干涉或評論他人人生的人太多了」、「你的另一半可能會跟你分手，但這也是你要承擔的風險跟選擇」、「因為你在台灣，大家思想都被侷限了，很多事情要年輕才能做，快去做自己想做的事吧」、「環遊世界做啥？走馬看花而已，重點國家去玩一玩就好了，老實過日子比較實在」。

Dcard 疫情

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