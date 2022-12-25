快訊

房價對年輕人不公平？千萬只能買30年中古屋 網：請自立自強

一家3口南投仁愛露營開瓦斯暖爐 昏倒帳內 疑一氧化碳中毒

發聲明洩小甜甜「私生活有狀況」 宋逸民再回應揭背後原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在國外如何辨認出台灣人？ 眾人秒指「1穿搭法」 8成以上無誤

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在網路上發文，討論關於「如何在國外快速看出對方是台灣人」的相關話題。 示意圖／歐新社
一名網友在網路上發文，討論關於「如何在國外快速看出對方是台灣人」的相關話題。 示意圖／歐新社

隨著國境逐漸解封，世界各國都放寬入境限制，不少台灣人也搶著出國玩。昨（24）日一名網友在網路上發文，討論關於「如何在國外快速看出對方是台灣人」的相關話題，而貼文曝光後也掀起討論，不少人都認為「羽絨衣」是一大辨認點。

昨日一名網友在PTT上以「如何在國外快速辨認出台灣人」為題發文，原PO提到現在開放旅遊的國家很多，在國外遇到台灣人也會感到很熟悉。然而，原PO好奇在聽不到對方說中文的條件下，如何可以快速辨認出是不是台灣人。原PO表示冬天時在日本和韓國看到男生穿羽絨衣，或者是繞圍巾的亞洲女子，8成以上就是台灣人無誤了。在貼文的最後，原PO詢問大家，「還有什麼方法分辨呢？有沒有相關八卦呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「晴天會撐傘的女生」、「外套帽子有毛邊」、「過馬路看到車過來會小跑步的人」、「男生穿七分籃球褲配涼鞋，女生穿得很OPEN」、「手扶梯靠右站」、「認真回，口罩是彩色或有花色的」、「頭髮兩邊推高8成台灣人」、「男生會幫女生提東西，9成都是台男」、「戶外戴口罩的」。

其中，大多數網友都認同原PO的「穿羽絨衣」分辨方式，「日韓大部分都穿長大衣，台灣都穿羽絨衣」、「絕對是羽絨衣+保溫瓶」、「穿羽絨衣+戴眼鏡」、「穿羽絨衣的黃種人」、「絕對是羽絨衣，另外就是戴眼鏡」、「穿亮色系羽絨服」、「穿五顏六色羽絨衣的人」、「男的羽絨衣，女的辣妹熱褲」。

台灣人 PTT

延伸閱讀

俄羅斯正妹來台暴瘦20公斤 媽見到面險淚崩：台灣人欺負妳？

提前外流？全家超商福袋元旦開賣她卻買到了 網驚：要出事了

急診驚見「33.1」嚴重低體溫！恐導致心肺衰竭 1族群也超危險

戴完還能煮湯？聖誕「生薑鹿角」實用度爆表：「薑」就一下

相關新聞

在國外如何辨認出台灣人？ 眾人秒指「1穿搭法」 8成以上無誤

隨著國境逐漸解封，世界各國都放寬入境限制，不少台灣人也搶著出國玩。昨（24）日一名網友在網路上發文，討論關於「如何在國外快速看出對方是台灣人」的相關話題，而貼文曝光後也掀起討論，不少人都認為「羽絨衣」是一大辨認點。

路上韓妞、歐爸多！她回台後驚：為什麼台灣人穿搭隨便又土？

每個人的穿搭品味都有所不同，有網友至韓國旅遊發現，街上韓國人比台灣人更講就穿搭，並詢問為什麼台灣人穿搭好像很隨便，許多人紛紛表示打扮自己開心就好、國情不同。

戴完還能煮湯？聖誕「生薑鹿角」實用度爆表：「薑」就一下

聖誕裝扮百百種，許多人會配戴市售的「鹿角髮飾」歡慶過節，不過有網友發揮創意製作「生薑鹿角髮飾」，讓人直呼「好實用」、「用完還可以煮湯」。

俄羅斯正妹來台暴瘦20公斤 媽見到面險淚崩：台灣人欺負妳？

一名來自俄羅斯的女孩安娜（Anna），與媽媽已經三年沒有見面，當媽媽來台灣探望時，發現她瘦了很多，「以為台灣沒有東西給她吃，或是大家對她不好，甚至欺負她」，見面當下差點哭了出來。

想在槲寄生下談戀愛～耶誕約會必備歌單TOP10！別再只聽「瑪麗亞凱莉」了

美國女歌手瑪麗亞·凱莉（ Mariah Carey）唱響的耶誕名曲〈All I Want for Christmas Is You〉1994年發行至今超過28年，每到年底，只要響起前奏，就知道耶誕節又要到啦！有無數翻唱版本的〈Last Christmas〉，原唱其實是英國雙人樂團「Wham!」在1986年發行，泰勒絲（Taylor Swift）、亞莉安娜（Ariana Grande）等歌手都翻唱過，這兩首耶誕情歌可說是最傳唱度最高、最有耶誕氣氛的音樂了。

又是你叫的餐！ 外送員分享一天最多看到同一個客人「5次」

現在外送平台盛行，許多人會靠外送來解決三餐，日前有位外送員好奇「大家一天送過同個客人幾次？」他發現自己送某位客人，一天送了5次，讓他覺得非常驚訝，也有其他外送員回應「我有次幫同一位客人送3餐加宵夜」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。