路上韓妞、歐爸多！她回台後驚：為什麼台灣人穿搭隨便又土？

每個人的穿搭品味都有所不同，有網友至南韓旅遊發現，街上南韓人比台灣人更講究穿搭，並詢問為什麼台灣人穿搭好像很隨便，許多人紛紛表示打扮自己開心就好、國情不同。

有女網友在Dcard上發文表示，日前跟朋友去南韓旅遊，路上發現南韓女性都很漂亮，穿搭講究、妝容完整，據說化妝對她們而言是一種禮貌，連男性也是穿著大衣、皮夾克，目測觀察都有打扮過，連髮型也有特別整理。

原PO回到台灣後發現，與南韓人相較「邋遢很多」，很多台灣人都穿著帽T、羽絨大外套、運動鞋、棉褲等，形容「整個人包得緊緊」，加上男生又比女生的穿搭更隨便，「很多看起來就像起床隨便亂套就出門了」，更直言「台灣人穿搭好像真的很隨便又土，為什麼會這樣呢？」。

有網友表示，自己會認真穿搭，但並不會介意別人想怎麼穿，台灣人過得輕鬆一點是好事，不喜歡日韓那種壓力 ，開開心心就好，獲得許多人讚同，「同意，大家過得開心比較重要，自己如果在意就好好打扮就好」、「打扮是給自己看的，管別人怎麼看？」

其他人紛紛表示，「每天兩點一線實在沒什麼人或事值得我花一兩個小時或金錢來打扮自己，多一小時跟床約會不開心嗎」、「畢竟台灣大部分時間都要處理濕濕黏黏的氣候模式，功能性穿著的重要性會大於裝飾性」、「我自己是覺得比較重要的行程才有認真打扮的必要」。

也有人指出是國家差異，「國家的差異：文化、天氣、習慣、交通，妳都要考慮進去才行」、「各國人的習慣都不一樣，或許妳可以移民」、「一年當中冬天佔比越久的國家，國民對穿著通常會比較講究」。