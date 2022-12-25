快訊

美國「炸彈氣旋」有多強？有如氣候災難片「明天過後」驚悚畫面曝

博客來「清潔工事件」遇大危機！一文看懂統一集團最強電商如何稱霸台灣網路書店

雙語補助太好拿？ 高教學店騙很大 課程經費全造假

戴完還能煮湯？聖誕「生薑鹿角」實用度爆表：「薑」就一下

聯合新聞網／ 綜合報導
網友手工自製的「生薑鹿角髮飾」。圖/「小廢物俱樂部」
網友手工自製的「生薑鹿角髮飾」。圖/「小廢物俱樂部」

聖誕節裝扮百百種，許多人會配戴市售的「鹿角髮飾」歡慶過節，不過有網友發揮創意製作「生薑鹿角髮飾」，讓人直呼「好實用」、「用完還可以煮湯」。

有網友在臉書社團「小廢物俱樂部」上PO文，利用生薑自製了一款獨特的聖誕節鹿角髮飾，並表示「為了這次聖誕節，自己手作的小廢物」，還PO上自己試戴的照片。

網友配戴髮飾自拍。圖/「小廢物俱樂部」
網友配戴髮飾自拍。圖/「小廢物俱樂部」

看到原PO試戴鹿角頭飾的照片後，許多人回覆，「好霸氣，快去信義區走一圈」、「必須去耶誕城走走」、「農委會表示感謝您」、「好實用」、「意料之外的好看」、「突然覺得我買的聖誕髮飾很廢」。

還有人紛紛留言表示，「做一個給女兒，用完還可以煮湯」、「『薑』就一下」、「可以剪一塊去煮薑汁湯圓」、「媽媽表示：我剛買的薑怎麼不見了」、「聖誕夜、跨年夜天冷，直接掰一段下來煮薑茶，根本計畫通」。

聖誕節 臉書

延伸閱讀

「最美里長」陳紫渝年曆來了！這天免費送1000份 前200名還可簽名合照

從除濕機挖出一堆藏滿的灰塵 內行人一看建議這麼做

提前外流？全家超商福袋元旦開賣她卻買到了 網驚：要出事了

俄羅斯正妹來台暴瘦20公斤 媽見到面險淚崩：台灣人欺負妳？

相關新聞

路上韓妞、歐爸多！她回台後驚：為什麼台灣人穿搭隨便又土？

每個人的穿搭品味都有所不同，有網友至韓國旅遊發現，街上韓國人比台灣人更講就穿搭，並詢問為什麼台灣人穿搭好像很隨便，許多人紛紛表示打扮自己開心就好、國情不同。

戴完還能煮湯？聖誕「生薑鹿角」實用度爆表：「薑」就一下

聖誕裝扮百百種，許多人會配戴市售的「鹿角髮飾」歡慶過節，不過有網友發揮創意製作「生薑鹿角髮飾」，讓人直呼「好實用」、「用完還可以煮湯」。

俄羅斯正妹來台暴瘦20公斤 媽見到面險淚崩：台灣人欺負妳？

一名來自俄羅斯的女孩安娜（Anna），與媽媽已經三年沒有見面，當媽媽來台灣探望時，發現她瘦了很多，「以為台灣沒有東西給她吃，或是大家對她不好，甚至欺負她」，見面當下差點哭了出來。

想在槲寄生下談戀愛～耶誕約會必備歌單TOP10！別再只聽「瑪麗亞凱莉」了

美國女歌手瑪麗亞·凱莉（ Mariah Carey）唱響的耶誕名曲〈All I Want for Christmas Is You〉1994年發行至今超過28年，每到年底，只要響起前奏，就知道耶誕節又要到啦！有無數翻唱版本的〈Last Christmas〉，原唱其實是英國雙人樂團「Wham!」在1986年發行，泰勒絲（Taylor Swift）、亞莉安娜（Ariana Grande）等歌手都翻唱過，這兩首耶誕情歌可說是最傳唱度最高、最有耶誕氣氛的音樂了。

又是你叫的餐！ 外送員分享一天最多看到同一個客人「5次」

現在外送平台盛行，許多人會靠外送來解決三餐，日前有位外送員好奇「大家一天送過同個客人幾次？」他發現自己送某位客人，一天送了5次，讓他覺得非常驚訝，也有其他外送員回應「我有次幫同一位客人送3餐加宵夜」。

兩女兒一出櫃一出家遭酸「很亂」 家長堅定支持感動逾4千人

同婚專法已經通過3年多，台灣社會對性別議題的討論一直相當開放，但在民間仍有人對此有不同想法，一名家長分享自己的兩個女兒一個出櫃、一個出家，竟還有鄰居因此拒絕與他們家往來，認為他們「很亂」。但家長仍堅持接納女兒，最後終於讓鄰居也接受，溫馨故事引來許多網友按讚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。