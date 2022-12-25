戴完還能煮湯？聖誕「生薑鹿角」實用度爆表：「薑」就一下

聖誕節裝扮百百種，許多人會配戴市售的「鹿角髮飾」歡慶過節，不過有網友發揮創意製作「生薑鹿角髮飾」，讓人直呼「好實用」、「用完還可以煮湯」。

有網友在臉書社團「小廢物俱樂部」上PO文，利用生薑自製了一款獨特的聖誕節鹿角髮飾，並表示「為了這次聖誕節，自己手作的小廢物」，還PO上自己試戴的照片。

網友配戴髮飾自拍。圖/「小廢物俱樂部」

看到原PO試戴鹿角頭飾的照片後，許多人回覆，「好霸氣，快去信義區走一圈」、「必須去耶誕城走走」、「農委會表示感謝您」、「好實用」、「意料之外的好看」、「突然覺得我買的聖誕髮飾很廢」。

還有人紛紛留言表示，「做一個給女兒，用完還可以煮湯」、「『薑』就一下」、「可以剪一塊去煮薑汁湯圓」、「媽媽表示：我剛買的薑怎麼不見了」、「聖誕夜、跨年夜天冷，直接掰一段下來煮薑茶，根本計畫通」。