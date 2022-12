俄羅斯正妹來台暴瘦20公斤 媽見到面險淚崩：台灣人欺負妳？

美國女歌手瑪麗亞·凱莉( Mariah Carey)唱響的耶誕名曲〈All I Want for Christmas Is You〉1994年發行至今超過28年,每到年底,只要響起前奏,就知道耶誕節又要到啦!有無數翻唱版本的〈Last Christmas〉,原唱其實是英國雙人樂團「Wham!」在1986年發行,泰勒絲(Taylor Swift)、亞莉安娜(Ariana Grande)等歌手都翻唱過,這兩首耶誕情歌可說是最傳唱度最高、最有耶誕氣氛的音樂了。

2022-12-24 12:33