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俄羅斯正妹來台暴瘦20公斤 媽見到面險淚崩：台灣人欺負妳？

聯合新聞網／ 綜合報導
媽媽擔心安娜在台灣被欺負。圖擷自Stopkiddinstudio YT
媽媽擔心安娜在台灣被欺負。圖擷自Stopkiddinstudio YT

一名來自俄羅斯的女孩安娜（Anna），與媽媽已經三年沒有見面，當媽媽來台灣探望時，發現她瘦了很多，「以為台灣沒有東西給她吃，或是大家對她不好，甚至欺負她」，見面當下差點哭了出來。

《不要鬧工作室》昨（24）日於YouTube上傳最新影片，安娜接受訪問時提到，自己已經三年沒有看到媽媽。然而，媽媽為了見她，第一次離開俄羅斯，也是人生首次住在另一個國家。

安娜透露自己來台灣之前的體重是65公斤，結果搬來不久就胖到75公斤，現在又瘦到55公斤，「這就是為什麼當我媽第一眼看到我很難過，她以為大家對我不好，或是我在台灣沒有很多東西吃」。

沒想到，安娜的媽媽來台灣一個多月後，發現台灣人的態度相當熱情，不僅對她很好，還常常招待她去吃好料。安娜的媽媽說在俄羅斯會用「你好嗎？」來打招呼，但台灣人大部分都是用「你吃過了嗎？」來問候彼此。

安娜表示媽媽來台灣的時候，也帶她去很多台灣景點玩，但她最愛的竟然是夜市。安娜的媽媽激動地說，「我超愛去夜市，超多很棒的東西，包括雞腳、糖葫蘆、地瓜球等，感覺那裡什麼都有，我愛夜市！」

安娜提到媽媽這次來台灣還有另一個目的，就是順便慶祝60歲生日，因此決定帶她去體驗台灣傳統腳底按摩。「我們在台灣走了很多路，我女兒帶我去體驗腳底按摩，我之前腹部會痛，所以我本來不想去，結果我女兒一直講『妳要去！妳要去！』」按摩結束後，安娜的媽媽身體痠痛都沒了，甚至感覺很輕盈。

俄羅斯 台灣人 夜市 按摩

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