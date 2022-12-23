她怨尾牙被強迫灌酒 過來人曝一高招：沒被發現過

年底將近，各大公司都在準備尾牙活動，員工們也期待年終獎金與抽獎。不過日前有網友抱怨，「尾牙每次都一定要喝酒」，而且明明公司已經被婚宴館列為「黑名單」了，因為常常有人吐到讓會場人員不好清理，沒想到主管卻說換別間辦即可，讓她直呼「好沒同理心，不想參加」，過來人則分享妙招「可帶蔓越莓汁去假裝紅酒，我從沒被發現過」。

一名女網友在Dcard發文表示，主管最近告訴她們「尾牙最好搭計程車去會場，因為一定會喝酒」，這讓她聽完很無奈，坦言「雖然一年一次喝到吐沒關係，但是好傷身體，而且去年我們公司已經被婚宴會場黑名單了，原因就是很多人喝到吐，讓會場人員難以清理，結果主管還認為換一間就好，真的好沒同理心」。

原PO接著補充，公司的文化是「抽到獎就要喝酒」，主管認為至少要喝完一瓶紅酒，或是別人倒的紅酒要喝完，她雖然沒有真的喝過很多酒，但是想到尾牙結束時間已經快12點了，而且場地離家裡至少要開車40至50分鐘，就讓她直呼「實在好不想參加」。

對此，職場老鳥建議她「假裝確診或重感冒」、「直接說有事不要去就好了？尾牙也沒什麼，只是一直吃吃喝喝而已」、「我教妳，偷偷買蔓越莓汁過去，我以往尾牙都這樣當紅酒喝的，還沒被發現過」、「直接說會起酒疹，如果身體出狀況，難道那些主管們要負責嗎？」、「說心臟有遺傳性疾病不能喝酒會出事，我之前待的公司也是聖誕尾牙一定要喝酒，老闆超愛喝，而且都喝純的威士忌，有一個同事心臟不好，那天喝了一點點就吐，老闆直接嚇死說他跳過」。

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