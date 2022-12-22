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眼睛業障重？鄉林賴正鎰：房價高漲是假象 真相藏在這裡

嗨買湯圓過冬至！他回家一看怒譙髒話「X的」 真相笑翻萬人

聯合新聞網／ 綜合報導
每逢冬至，許多民眾都會吃湯圓應景。圖／聯合報系資料照
每逢冬至，許多民眾都會吃湯圓應景。圖／聯合報系資料照

每逢冬至，許多民眾都會吃湯圓應景，但卻有網友分享讓人哭笑不得的狀況。一名男網友發文表示，買了一盒知名品牌的「湯圓」，回家準備煮時，才發現似乎怪怪的，原來他不小心買到「貢丸」，讓上萬名網友瞬間笑翻。

該名男網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO文表示，買了一盒湯圓要過冬至，沒想到回家煮時，發現哪裡怪怪的，仔細一看，原來原PO錯把「湯圓」買成「貢丸」，兩者包裝十分相似，讓他又氣又好笑，直呼「X的貢丸」。

貼文被轉發到「爆料公社」後，吸引超過2萬名網友按讚，紛紛笑說「只好煮下去，賭老公不會發現」、「我想它在湯裡應該看不出來...可以偽裝成功的」、「鹹湯圓，只是沒穿衣服而已」、「嚇死我了，趕快跑去冰箱看一下是不是也買錯」、「都是圓的，將就一下」。

事實上，這樣類似的事件並不是第一次發生，就有網友留言「包裝真的要注意看，不然慘劇一直發生」、「這真的是每年會發生的悲劇」、「笑死，每年冬至必有的貼文」。

冬至 湯圓 爆廢公社 爆料公社

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