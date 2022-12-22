快訊

與家人共度佳節…郭台銘冬至夜暖心PO文 「一句話」洩心情

趙立堅疑染疫消失近20天 妻無助怨「藥都去哪裡？」被罵到刪文

震撼彈！民眾黨中評會主委林恕暉離職 失望吐「與柯文哲心結難解」

冬至不宜房事？妹子想壞壞遭男友拒絕「身體會虛」 她一看禁忌表傻了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友想和男友床戰，對方卻以「冬至不宜房事」的理由婉拒，讓她當場傻眼。情境示意圖。圖／Ingimage
一名女網友想和男友床戰，對方卻以「冬至不宜房事」的理由婉拒，讓她當場傻眼。情境示意圖。圖／Ingimage

今（22）日是冬至，許多人會在這天吃湯圓、拜拜燒金紙祈求平安，然而冬至也有6大禁忌需要避開。就有一名女網友表示，本來想趁冬至早上和男友「床戰」，沒想到遭對方婉拒，還搬出禁忌稱「冬至不宜房事」，讓她當場愣住，好奇發文表示「想問大家，真的會影響什麼身體嗎？還是只是迷信？」，引發熱烈討論。

一名女網友在社群網站Dcard發文表示，昨晚睡前本來想和男友「壞壞」，但男友拒絕了，表示晚餐吃太多，肚子腹脹不舒服，因此兩人就約定冬至早上「補回來」。沒想到女網友早上搖醒男友，男友卻果斷拒絕「啪啪」，還稱冬至不宜行房，身體會變虛。

男友特地拿出冬至禁忌文章，對女網友稱冬至行房身體會變虛。圖／聯合新聞網製作
男友特地拿出冬至禁忌文章，對女網友稱冬至行房身體會變虛。圖／聯合新聞網製作

男友眼看女網友不信，還特地起床找文章來佐證，澆熄了她一股「想壞壞」的熱忱，事後女網友也好奇PO文表示，「想問大家，（冬至行房）真的會影響什麼身體嗎？還是只是迷信？」

貼文一出引發討論，許多人認為民俗說法別過度迷信，男女行房還是要看雙方生理狀況為主，「這個我是從來沒在信過啦！」、「迷信而已，今天還是很多人打炮的，我就是...咳咳咳」、「人體虛寒才要多運動」、「明天不宜吃飯就不吃嗎？」

清水孟國際塔羅小孟老師有列出6大冬至禁忌，分別是冬至不可以房事、晚上避免旅遊外出、嫁出去的媳婦別回娘家、不宜熬夜晚睡、吃湯圓要雙數、忌逞兇鬥狠。其中「冬至不可以房事」的原因是，因為冬至的氣溫較低，陰氣旺盛，男女精力太旺盛容易陽氣外洩，導致陰氣入體，容易傷到元神。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

冬至 湯圓 Dcard

相關新聞

冬至不宜房事？妹子想壞壞遭男友拒絕「身體會虛」 她一看禁忌表傻了

今（22）日是冬至，許多人會在這天吃湯圓、拜拜燒金紙祈求平安，然而冬至也有6大禁忌需要避開。就有一名女網友表示，本來想趁冬至早上和男友「床戰」，沒想到遭對方婉拒，還搬出禁忌稱「冬至不宜房事」，讓她當場愣住，好奇發文表示...

猛姐等捷運「原地練核心」 路人看傻：國軍需要這種人才

等捷運的空檔只能排隊滑手機？有民眾目擊一名「在地女子」直接趴在地上做棒式運動，完全沒在怕路人側目。

「因為聖誕樹要下雪呀！」男孩把奶粉當雪花撒 媽見一片白茫茫超崩潰

聖誕節即將來到，許多民眾都會佈置小型的聖誕樹，來增添節日儀式感。不過，近日有一名媽媽在臉書上分享，家裡聖誕樹下積滿「小雪」，地板變成白茫茫一片...

聖誕禮物收到「怒氣全消禮包」 超神組合引網大讚：有創意！

聖誕節將近，許多人開始準備交換禮物，要給收禮者一份驚喜，日前就有網友分享他收到的「紓壓禮包」，裡面有「雷神錘、科學麵、豬排」，還有一張「使用說明書」，網友看完笑瘋「太用心了」。

冬至掀湯圓口味論戰 全家突曝「芝麻湯圓都含花生」芝麻派崩潰了

許多民眾都會在冬至來一碗熱呼呼的湯圓暖胃，然而湯圓的內餡究竟要選什麼口味，總會在網路掀起論戰，網友好奇花生或芝麻兩種口味，究竟該怎麼選擇？而全家便利商店卻發文，表示「宗教戰爭」該停止了，因為「幾乎每款市售的芝麻湯圓內都含有花生成分」。

「湯底」決勝！冬至湯圓好吃有秘訣、眾人推1類型：煮起來又香又解膩

今天是一年一度的冬至，你吃湯圓了嗎？很多人今天會想個煮湯圓來吃應景一下。有網友就推薦可以用1類型的飲料當湯底，並大讚說「很香、很解膩。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。