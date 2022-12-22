冬至不宜房事？妹子想壞壞遭男友拒絕「身體會虛」 她一看禁忌表傻了

今（22）日是冬至，許多人會在這天吃湯圓、拜拜燒金紙祈求平安，然而冬至也有6大禁忌需要避開。就有一名女網友表示，本來想趁冬至早上和男友「床戰」，沒想到遭對方婉拒，還搬出禁忌稱「冬至不宜房事」，讓她當場愣住，好奇發文表示「想問大家，真的會影響什麼身體嗎？還是只是迷信？」，引發熱烈討論。

一名女網友在社群網站Dcard發文表示，昨晚睡前本來想和男友「壞壞」，但男友拒絕了，表示晚餐吃太多，肚子腹脹不舒服，因此兩人就約定冬至早上「補回來」。沒想到女網友早上搖醒男友，男友卻果斷拒絕「啪啪」，還稱冬至不宜行房，身體會變虛。

男友特地拿出冬至禁忌文章，對女網友稱冬至行房身體會變虛。圖／聯合新聞網製作

男友眼看女網友不信，還特地起床找文章來佐證，澆熄了她一股「想壞壞」的熱忱，事後女網友也好奇PO文表示，「想問大家，（冬至行房）真的會影響什麼身體嗎？還是只是迷信？」

貼文一出引發討論，許多人認為民俗說法別過度迷信，男女行房還是要看雙方生理狀況為主，「這個我是從來沒在信過啦！」、「迷信而已，今天還是很多人打炮的，我就是...咳咳咳」、「人體虛寒才要多運動」、「明天不宜吃飯就不吃嗎？」

清水孟國際塔羅小孟老師有列出6大冬至禁忌，分別是冬至不可以房事、晚上避免旅遊外出、嫁出去的媳婦別回娘家、不宜熬夜晚睡、吃湯圓要雙數、忌逞兇鬥狠。其中「冬至不可以房事」的原因是，因為冬至的氣溫較低，陰氣旺盛，男女精力太旺盛容易陽氣外洩，導致陰氣入體，容易傷到元神。

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