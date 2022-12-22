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2022全球動盪不安定！盤點17件國際大事讓人好揪心

猛姐等捷運「原地練核心」 路人看傻：國軍需要這種人才

聯合新聞網／ 綜合報導
一名「在地女子」直接趴在地上做棒式運動，完全沒在怕路人側目。圖／取自爆廢公社二館
一名「在地女子」直接趴在地上做棒式運動，完全沒在怕路人側目。圖／取自爆廢公社二館

等捷運的空檔只能排隊滑手機？有民眾目擊一名「在地女子」直接趴在地上做棒式運動，完全沒在怕路人側目。此景象讓網友直呼「恥力真高」，更評論是「時間管理師+社交牛逼症」。

臉書不公開社團「爆廢公社二館」有網友張貼一張捷運月台照片，圖中可見一位身穿淺棕色羽絨大衣的女子，不顧旁人眼光，直接在手扶梯下方的空間做起棒式運動，並寫道「不要再說自己時間不夠，看看這位姐姐多麼認真生活」。

其他人紛紛驚嘆「等時間、練核心、追劇，時間管理大師」、「時間就跟乳溝一樣是擠出來的」、「健身房不是一個地點，而是一種心態」，也有人開玩笑說「國軍需要這種人才」、「面向炸點迅速臥倒」、「她只是在cosplay椅子」。

不過，眼尖網友則發現該女子把手機擺在正前方地上，畫面疑似在抖音拍影片，直言「直播真的什麼都敢做啦」、「家人們，我現在人在地鐵做棒式，如果喜歡的家人們，請給我個小紅心」，還有人嫌「地很髒ㄟ」。

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