「因為聖誕樹要下雪呀！」男孩把奶粉當雪花撒 媽見一片白茫茫超崩潰

聖誕節即將來到，許多民眾都會佈置小型的聖誕樹，來增添節日儀式感。不過，近日有一名媽媽在臉書上分享，家裡聖誕樹下積滿「小雪」，地板變成白茫茫一片，仔細一看竟然都是奶粉，原來是自己小孩為了「應景」，將大把奶粉當成雪花灑，還無辜認罪喊「因為聖誕樹要下雪呀！」，讓該名媽媽哭笑不得，貼文一出引發熱烈討論。

一名媽媽在臉書社團分享育兒的崩潰日常，她表示，好不容易佈置好聖誕樹，沒想到轉眼功夫竟然「下雪了」，原來是家中小孩為了有雪花紛飛的感覺，將全脂奶粉當成雪花撒，被發現闖禍後，還無辜認罪說「因為聖誕樹要下雪呀！」，讓媽媽看了哭笑不得。

事後該名媽媽讓小孩罰站思過，自己則清理一團亂的地板，滿滿無奈地說「（奶粉）灑起來樹真的有雪花感，滿美的，而且整個客廳都是奶香，是很香啦，但還是止不住我心中燃燒的一把火」。她也在留言區補充後續說道，已經擦了地板好多次，但還是感覺黏黏的，直喊「超崩潰」。

小男孩無辜地說「因為聖誕樹要下雪呀！」，讓媽媽超崩潰，事後被叫去罰站思過。 圖擷自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」

該則貼文發布不到6小時，就吸引超過1萬名網友按讚，許多人稱讚原PO小孩超有創意，「不用去北海道就可以撒雪花，孩子替爸媽省蠻多的」、「雖然對媽媽來說很惡夢，但不得不佩服這小孩的豐富想像力」、「雖然心中在淌血，但還是覺得這個孩子太厲害了」、「搭配拖鞋真的很有沙灘的感覺耶」。

也有網友有類似經驗，「我孩子小時候是看了彼得潘，然後撒精靈粉（痱子粉）想快樂的事，就覺得可以飛起來，結果整張床都是痱子粉」、「我家有撒過滿滿的痱子粉在客廳滑雪，當時我很慶幸還好不是奶粉」、「我大兒子也幹過這種事，因為我買挖土機給他玩，他說沒沙子可以挖，然後用奶粉很用心地從二樓撒到一樓....整個崩潰」。

不過有熱心網友提醒，如果奶粉不小心灑滿地要用掃帚清理，不可以使用吸塵器，因為吸塵器吸滿奶粉容易堵塞內部濾網，不僅降低吸力，事後要整台拆開來清潔也很麻煩。