聖誕禮物收到「怒氣全消禮包」 超神組合引網大讚：有創意！

聖誕節將近，許多人開始準備交換禮物，要給收禮者一份驚喜，日前就有網友分享他收到的「紓壓禮包」，裡面有「雷神錘、科學麵、豬排」，還有一張「使用說明書」，網友看完笑瘋「太用心了」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，聖誕節將近，這次同事們辦的主題是以「紓壓」為主，有的人收到了防小人劍，有人收到放大版Enter枕頭，還有人收到擠壓毛豆，而他收到了一盒箱子，只見裡面放著雷神之鎚、一大袋科學麵、一盤豬排，還有一張使用說明書。

同事貼心寫下步驟，先用雷神之鎚將科學麵打碎，原PO開心表示，「原來是要我把上班的怨氣，狂敲在科學麵上面，真的超紓壓的，我狂敲超大力」。

一名網友分享他收到的交換禮物，有雷神之鎚、科學麵、豬排，最後他將這份禮物變成「紓壓套餐」。圖擷自爆料公社

接著同事寫下「將豬排沾滿敲碎物後油炸，就可以享受紓壓套餐」，於是原PO又用豬排沾滿科學麵碎塊，並且把調味粉包用力搖均勻，並裹上蛋液，拿去高溫油炸，就完成「科學麵豬排」，讓他直呼「科學麵的雞蔥味超療癒的，同事這個紓壓套餐不只有創意，還賺人口水！」

對此，網友大讚「大酷了吧！很用心耶」、「這個紓壓禮包很讚耶」、「隔著螢幕都能聞到雞蔥味，快塞到我嘴裡」、「看起來也太美味了吧」、「明明都吃飽，我卻又餓了」。