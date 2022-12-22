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冬至掀湯圓口味論戰 全家突曝「芝麻湯圓都含花生」芝麻派崩潰了

聯合新聞網／ 綜合報導
冬至習俗大家會在此時吃湯圓，網路又掀起「芝麻」、「花生」的口味戰爭。圖為城中市場的湯圓銷售狀況。記者林伯東／攝影
冬至習俗大家會在此時吃湯圓，網路又掀起「芝麻」、「花生」的口味戰爭。圖為城中市場的湯圓銷售狀況。記者林伯東／攝影

許多民眾都會在冬至來一碗熱呼呼的湯圓暖胃，然而湯圓的內餡究竟要選什麼口味，總會在網路掀起論戰，網友好奇花生或芝麻兩種口味，究竟該怎麼選擇？而全家便利商店卻發文，表示「宗教戰爭」該停止了，因為「幾乎每款市售的芝麻湯圓內都含有花生成分」。

網友在PTT八卦版發文，表示冬至時很多人都會吃湯圓，最大宗的內餡口味通常是花生或芝麻，因此網友好奇在這兩種口味之間，究竟該怎麼選擇？文章一出釣出兩派網友論戰。

支持花生的網友表示「花生，（若是吃）芝麻容易上火」、「花生才是明門正派」、「花生真的會讓人一顆接著一顆。芝麻大概三顆就不會想再吃了」、「花生，芝麻比較容易膩」、「花生，芝麻不錯可是吃多會膩，終究是綠葉」。

支持芝麻的網友則認為，「事實就是芝麻賣光，剩一堆花生」、「花生連襯托芝麻都不夠格」、「我認為湯圓應該只保留芝麻口味，其他應該廢除」、「花生基本上就是個水煮麻糬而已，芝麻才是真正的湯圓」、「花生有人會過敏吧？喜歡芝麻」。

然而在一片論戰中，全家便利商店卻在臉書發文，表示這場「宗教戰爭」該停止了，因為幾乎每款市售的芝麻湯圓內都含有花生成分，還質疑芝麻派的網友，表示「喜歡芝麻湯圓的你，喜歡的真的是芝麻嗎？」導致許多網友崩潰留言，「我的世界崩解了」、「買尬（我的天），花生是邪教，已滲入我方組織」、「這年頭連芝麻湯圓都不可盡信了」、「這樣不就只是證明花生的勝利嗎」。

湯圓 冬至 PTT

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