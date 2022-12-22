快訊

集氣！60歲蔡小虎暴吐送醫急救 未來2天成關鍵期

國發所止血！碩專班、博班驚傳停招 台大回應了

澤倫斯基「抗戰第300天」訪美演說：能說服美國的決心？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「湯底」決勝！冬至湯圓好吃有秘訣、眾人推1類型：煮起來又香又解膩

聯合新聞網／ 綜合報導
冬至習俗上大家會在此時吃些湯圓，象徵圓滿、團圓之意。許多民眾到城中市場外帶湯圓吃。記者林伯東／攝影
冬至習俗上大家會在此時吃些湯圓，象徵圓滿、團圓之意。許多民眾到城中市場外帶湯圓吃。記者林伯東／攝影

今天是一年一度的冬至，你吃湯圓了嗎？很多人今天會想個煮湯圓來吃應景一下。有網友就推薦可以用茶類的飲料（有糖無糖皆可）當湯底，例如烏龍茶、無糖綠茶或麥香紅茶，並大讚說「很香、很解膩。」

一名網友在ptt說想要煮一鍋給室友們吃，大家各自聊起老家吃湯圓的習慣，意外發現都喜歡紅白小湯圓，但一直決定不了要用什麼湯底。Po文的網友表示她們家都是使用黑糖水，室友家裡則是用紅豆湯、桂圓紅棗或是薑湯。

因為每個人講的湯底用來煮湯圓都好吃，所以最後只好抽籤決定，大家也有趣地加入一些搞怪的湯底，例如米漿、可可亞，結果竟然是麥香紅茶勝出。

她分享吃起來的味道，「意外的有和諧，感覺滿新鮮的」，她也問廣大的網友們說「你們今年湯圓用什麼當湯底呢？」

底下留言不少人跳出來回覆各種湯底，比方「只接受無糖紅豆湯」、「想買無糖伯爵紅茶來煮芝麻湯圓」、「我媽都用熱水煮熟直接給我們吃」、「薑茶很常見吧，我家也是這種。」

「用過阿華田，味道還行」、「溫熱八寶粥搭小湯圓極品」、「之前有試過用無糖綠茶，很解膩」、「我們家是用烏龍茶~~很香」，其他人則表示，好多種煮法每種都想試試看，也有人認為，湯底只要是甜的都行，更有人說，其實重點在於湯圓好，甜熱水就很好了。

延伸閱讀

冬至煮湯圓so easy？女大生弄錯一步驟 慘收「焦黑團狀料理」

湯圓熱呼呼自己煮！ 5款超市&線上購物「冷凍湯圓」 PTT、迪卡網友推薦必吃

冬至甜鹹湯圓營養師教你這樣吃 暖心過冬無負擔

冬至習俗大不同！吃餃子還是湯圓？網嘆「吃退燒藥」掀討論衝上熱搜

相關新聞

「湯底」決勝！冬至湯圓好吃有秘訣、眾人推1類型：煮起來又香又解膩

今天是一年一度的冬至，你吃湯圓了嗎？很多人今天會想個煮湯圓來吃應景一下。有網友就推薦可以用1類型的飲料當湯底，並大讚說「很香、很解膩。」

恐龍家長再現！兒子在餐廳「玩插座」觸電倒地 母控店家：他才12歲

近日一名網友匿名發文抱怨自己帶12歲的兒子到火鍋店用餐，兒子在自己離開座位時玩插座結果當場倒地，他指控火鍋店草菅人命，但他不僅「討拍」不成，還反遭大批網友指責根本就是「恐龍家長」。 有網友在「匿

就拎ㄟ！她騎車遇紅燈「不躲太陽躲陰影」 網笑翻：懂躲

近日冷氣團一波波，氣溫直直落，凍到讓人不想出門，尤其是靠機車代步的騎士們更加煎熬。有民眾目擊一名女騎士在路中央違停等紅燈，仔細瞧才發現騎士的「真正目的」，忍不住笑說「姐……很冷齁」。

稱男友騎掛著菜籃的「買菜車」載她好丟臉 網反嗆：死要面子

人多少都會「愛面子」，近日一名女網友發文表示，男友騎的機車是家裡的「買菜車」，讓她覺得十分丟臉、不能接受，因此上網詢問該怎麼委婉地向男友表達，不少網友反倒批評她「死要面子」。

冬至煮湯圓so easy？女大生弄錯一步驟 慘收「焦黑團狀料理」

冬至到，因為家家戶戶都會端出湯圓應景，卻有女大生在烹煮這道簡單小食時，被打擊到宣布「再也不煮湯圓了……」，網友看到她的成品圖，也急勸「珍惜生命」。

女友內衣丟床上…男一聞得知「衣衫下秘密」嚇壞：女生都這樣？

寒流來襲冷颼颼，許多民眾捨不得脫下保暖衣物，還有人為了避寒連澡都不洗了。近日，一名男網友見女友將內衣丟在他的床上，便下意識地將它拿起來聞了聞，不料女友見到這一幕驚吐「衣衫下的秘密」，直言自己的內衣已經一個禮拜都沒洗，讓男網友當場傻住...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。