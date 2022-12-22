「湯底」決勝！冬至湯圓好吃有秘訣、眾人推1類型：煮起來又香又解膩

今天是一年一度的冬至，你吃湯圓了嗎？很多人今天會想個煮湯圓來吃應景一下。有網友就推薦可以用茶類的飲料（有糖無糖皆可）當湯底，例如烏龍茶、無糖綠茶或麥香紅茶，並大讚說「很香、很解膩。」

一名網友在ptt說想要煮一鍋給室友們吃，大家各自聊起老家吃湯圓的習慣，意外發現都喜歡紅白小湯圓，但一直決定不了要用什麼湯底。Po文的網友表示她們家都是使用黑糖水，室友家裡則是用紅豆湯、桂圓紅棗或是薑湯。

因為每個人講的湯底用來煮湯圓都好吃，所以最後只好抽籤決定，大家也有趣地加入一些搞怪的湯底，例如米漿、可可亞，結果竟然是麥香紅茶勝出。

她分享吃起來的味道，「意外的有和諧，感覺滿新鮮的」，她也問廣大的網友們說「你們今年湯圓用什麼當湯底呢？」

底下留言不少人跳出來回覆各種湯底，比方「只接受無糖紅豆湯」、「想買無糖伯爵紅茶來煮芝麻湯圓」、「我媽都用熱水煮熟直接給我們吃」、「薑茶很常見吧，我家也是這種。」

「用過阿華田，味道還行」、「溫熱八寶粥搭小湯圓極品」、「之前有試過用無糖綠茶，很解膩」、「我們家是用烏龍茶~~很香」，其他人則表示，好多種煮法每種都想試試看，也有人認為，湯底只要是甜的都行，更有人說，其實重點在於湯圓好，甜熱水就很好了。