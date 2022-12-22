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寒流洗冷水澡…學生怒「有錢蓋新校舍沒錢供熱水」 中山大學校方回應了

冬至不一定吃湯圓，這些食物也能顧腎氣！養生4原則，保暖首重「頭、腳」

就拎ㄟ！她騎車遇紅燈「不躲太陽躲陰影」 網笑翻：懂躲

聯合新聞網／ 綜合報導
女騎士疑似因為天氣太冷，故意停在陽光下等紅燈，汲取溫暖。 圖／翻攝自爆料公社
女騎士疑似因為天氣太冷，故意停在陽光下等紅燈，汲取溫暖。 圖／翻攝自爆料公社

近日冷氣團一波波，氣溫直直落，凍到讓人不想出門，尤其是靠機車代步的騎士們更加煎熬。有民眾目擊一名女騎士在路中央違停等紅燈，仔細瞧才發現騎士的「真正目的」，忍不住笑說「姐……很冷齁」。

原PO分享的照片可看到，馬路前頭亮著紅燈，陽光斜照，機車停等區籠罩在一片陰影中，看起來非常「涼爽」，讓穿著羽絨衣的女騎士乾脆選擇停在路中間，曬曬冬日難得的陽光。

網友也紛紛表示理解，「冬天的太陽，人人搶。我懂我懂」、「真的冷！」、「沒辦法就冷ㄟ」、「曬太陽呀」、「老娘照的不是太陽，是溫暖」、「躲太陽看多了，沒想到在竟然有曬太陽的」、「不一樣的季節，等紅燈停法就是不一樣」、「準備要罵下去了但是又覺得好像可以理解？」。

有人則氣罵「這種很容易被撞，不要害人害己了」、「三寶的日常！這種人喇叭就不用客氣了直接按到她有羞恥心」。

也有網友拿出「夏天對比照」，明顯差異笑翻眾人，「夏天在陰影處，冬天在陽光處，懂躲」、「夏天大家都躲在陰暗處，等冬天大家都要找太陽」、「很難相處餒，曬太陽也不行，躲太陽也不行」、「有影子一回事，有太陽又是另一回事」。

有網友曬出夏天版畫面，一排騎士躲在陰影下，與冬天形成有趣對比。 圖／翻攝自爆料公社
有網友曬出夏天版畫面，一排騎士躲在陰影下，與冬天形成有趣對比。 圖／翻攝自爆料公社

冷氣團 違停

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