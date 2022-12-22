稱男友騎掛著菜籃的「買菜車」載她好丟臉 網反嗆：死要面子

人多少都會「愛面子」，近日一名女網友發文表示，男友騎的機車是家裡的「買菜車」，讓她覺得十分丟臉、不能接受，因此上網詢問該怎麼委婉地向男友表達，不少網友反倒批評她「死要面子」。

近日一名女網友在Dcard發文表示，她在交往前就已知道男友騎的是家裡的舊摩托車，交往後才發現原來「菜市場阿桑」騎的「買菜車」，不僅顏色鮮豔，車頭前還有個大菜籃，「一開始想說沒差就只是交通工具而已，但一直在路上遇到認識的人，超丟臉。」

原po寫道，自己不敢直接明說騎買菜車很丟臉，僅委婉地表示希望能以後搭大眾運輸約會，但男友覺得公車、捷運不夠方便，所以還是堅持騎機車。原po認為，既然談不攏那乾脆別出門就沒事了，因此開始最近降低約會頻率，卻引來男友埋怨「是不是不愛他才不想跟他約會」，她因而發文詢問：「我要怎麼委婉跟他講他的菜籃車我真的不能接受？」

起初網友大多一面倒表示原po實在太愛面子：「死要面子」、「價值觀偏差」、「那妳自己買喜歡的車去接他讓他載妳啊==」，也有人說，依照原po的價值觀，再過幾年是不是會進化成「男友都工作幾年了還在騎機車」、「男友都30歲了還在開國產車」，還有男網友跳出來抱怨：「直接講啊，X的每次都要我們男生通靈」。

不過後來陸陸續續有其他網友替原po緩頰：「能理解妳的心態，現在叫我騎買菜車真的騎不下去」、「騎菜籃車哪裡不丟臉」、「有籃子的機車真的很丟臉，送我我也不騎寧願擠公車」。