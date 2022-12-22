冬至煮湯圓so easy？女大生弄錯一步驟 慘收「焦黑團狀料理」

冬至到，因為家家戶戶都會端出湯圓應景，卻有女大生在烹煮這道簡單小食時，被打擊到宣布「再也不煮湯圓了……」，網友看到她的成品圖，也急勸「珍惜生命」。

冷冷冬天，燒開一鍋滾水，丟入冰凍湯圓並調味，就能得到一碗熱呼軟綿的美味湯圓。不過原PO卻在這道料理上慘遭滑鐵盧，拿到一盤「焦黑抱團」的可疑塊狀物，當場讓她失去煮湯圓的自信，對於料理過程，原PO稱因為材料退冰很慢，因此「把湯圓拿去微波爐退冰」，一拿出來就變這副模樣，原有的白嫩外皮都不知去了哪裡。

女大生在家中煮湯圓過冬至，卻做出一道「暗黑料理」。 圖／翻攝自Dcard

看到原PO的成果照，網友也傻眼驚呼「煮湯圓不用退冰啊」、「黑暗料理界」、「你在煮炸藥嗎」、「我以為把食物煮成焦炭只是漫畫的表現手法，沒想到是真的」、「做得很好，下次別做了」、「珍惜生命」，有人則惋惜好吃的芝麻內餡全流到外頭，非常可惜，沒想到原PO表示「這是紅白小湯圓」。

原PO解釋，因為這盒湯圓冰了很久，想加快料理流程，才想把湯圓拿去微波6分鐘，遭網友吐槽「冷凍的湯圓根本不用煮到六分鐘啊」、「冰了一天跟冰了一年的溫度都是跟冰箱的溫度一樣吧」。有好心人也勸原PO要注意微波方式以免造成危險，「設定時間很重要，日本實驗肉包微波五分半就會燒起來喔（應該是常溫）。日本最近蠻多微波爐起火案例，建議還是不要一次選太久寧可慢慢加熱，不過像湯圓那種包好的裡面空氣熱脹冷縮真的很容易炸，我是不會丟微波爐啦」。

事後原PO為了證明自己「真的會煮」，再次挑戰「煮甜湯圓」，終於成功。