麥當勞喊漲！老饕點餐說出「通關密語」30元爽吃隱藏版漢堡

台灣麥當勞宣佈，自12月21日清晨零時起，調整部份菜單價格，其中套餐價格調漲10元，其他如小薯、中薯、薯餅等品項，單點調升5元；大薯、金黃地瓜條單點調升7元，物價「漲」聲響起引發民眾哀怨。有網友分享，麥當勞其實有一款超便宜漢堡，只要跟店員說出「通關密語」，就能買到30元的隱藏版漢堡。

原PO在Dcard以「你知道麥當勞有個隱藏漢堡嗎」為題，秀出照片說就是這個「隱藏漢堡」。原PO透露，當你走進麥當勞櫃檯時，只要勇敢告訴店員「我要點一個漢堡」，對方就知道是哪一款商品了。如果櫃檯站的是新進員工，因為聽不懂這句「通關密語」而回答說沒有的話，可以再補充「就是30元的漢堡，然後教他點出來」。

原PO說，麥當勞該款漢堡品名就叫做「漢堡」，裡面一樣有牛肉漢堡排、酸黃瓜和番茄醬，「它就是吉士漢堡少了起司而已」，還大讚「非常便宜」、「麥當勞的漢堡就是很好吃」，再搭配「銅板輕鬆點 1+1=$50」，就能嚐到小薯跟可樂，並把點餐過程拍成影片一併分享給網友們參考。

貼文曝光後，網友們群起分享經驗，「我都用自助點餐機這樣點」、「這哪裡隱藏？我都吃三十年了」、「10幾年前就點過，然後那個店員一直問要哪一個漢堡，還指了後面的菜單問要哪一個」、「昨天點了三個吃」、「蠻有趣的我第一次知道」、「我前陣子才發現有這種東西」、「感謝告知！我不知道這個，我不吃起司，幫大忙了」。

有網友提供其他建議，「用甜心卡花58塊可以拿到大薯+大可，誰還跟你用50塊吃小薯小飲」、「點1+1吉事漢堡，加上一杯小紅茶，再加購25元小薯，總共75元，是不是比較便宜」、「走得來速，吉士漢堡+小杯飲料+車道小薯，只要60元，還多一片起司」、「帶個杯子去，大可小薯只要40，還不用被強迫用點餐機」。

事實上，台灣麥當勞官網確實可以查詢到原PO說的那款「漢堡」，被譽為「麥當勞隱藏版的經典滋味」，其內容物為100%純牛肉，加上少許鹽和胡椒調味，還有芥末醬、脫水洋蔥、酸黃瓜及番茄醬。