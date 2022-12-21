公司交換禮物抽到烤箱超嗨 幸運得主開箱「一秒天堂變人間」

每年聖誕節前後，除了有些人會在家裡擺設聖誕樹，也有人會和親朋好友玩交換禮物。昨（20）日一名男網友在臉書上發文，分享自己原本很開心抽到「烤箱」，結果打開後卻讓他超級失望，而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名男網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，他提到每年聖誕節前後，公司都會舉辦交換禮物的活動，金額有底線沒有上限。原PO表示自己準備了一個藍芽耳機，雖然價格不算太貴，但應該是實用的禮物，也認為今年的心意做到很足。

然而，有同事拿了烤箱出來交換，而且還是原PO抽到，他開心直呼「一整個爽到不行！」沒想到，禮物拿到手後，一切都改變了，原PO發現重量和質感不太對勁，而且事主還不斷竊笑。原PO打開禮物後，雖然都很實用，但卻和想像有很大的落差。

從照片中可以看見，箱子裡面並不是烤箱，而是好市多三層衛生紙、橘子工坊洗碗精、伊藤園烏龍茶、鱈魚香絲、咖啡包、小泡芙和玫瑰鹽。除此之外，事主還附註「十年好市多老卡友推薦，必屬良品」，強調這些都是他親自買過的好物。 結果箱子裡面竟然不是裝烤箱。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

原PO表示雖然和以前收過的即期月曆相比，今年的交換禮物已經算是不錯了，但心中還是有些難過，「衛生紙擦擦眼淚、咖啡泡一泡配泡芙，最後再用洗碗精洗餐具…算了不說了」。在貼文的最後，原PO失落寫道，「希望不要用烤箱來當包裝箱了…期望越大失望越大」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「連續三年都抽到零食的我…覺得零食類很雷」、「是家裡用不完的東西湊出來的地獄禮物吧」、「雖然很像防疫箱，但一半以上我家都能看到」、「這只是把家裡的物資東拼西凑吧，不能稱為交換禮物，只能算是交換生活用品」、「收到這個我會生氣，因為不是烤箱就算了，一堆瓶瓶罐罐的好重，我寧可收到一堆零食」、「交換禮物本來就是一個真心換絕情的遊戲」、「我最討厭這種混東混西的雜糧大禮包」。

也有網友認為原PO收到的禮物很不錯，「這箱跟平價藍芽耳機，我選這箱，價值比較高且實用」、「不錯耶！總比收到用不到的東西變成垃圾好」、「這箱很實用，起碼不管誰收到都實用啦，不會出錯的禮物」、「我喜歡這一箱勝過平價藍芽耳機」、「我覺得對方有真心準備，橘子工坊的洗碗精還給一瓶+補充包，不是直接給你補充包」、「我選這箱！很實用，可以吃完用完，而且不會佔地方」、「這箱裡面的東西拼拼湊湊買下來，其實也不便宜耶！心意無價」。