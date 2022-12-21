澳洲麵包師來台灣一週 1明顯改變讓她脫口驚喊「夭壽！」

一名來自澳洲的天然酵母麵包師Morgan，分享來台灣交流酵母酸麵包的經驗，更大方透露因為吃了太多台灣美食，短短一個禮拜體重就增加3公斤。然而，Morgan也在手上刺青「パン職人（麵包職人）」四字，紀念這次來台灣的美好時光。

《不要鬧工作室》15日於YouTube上傳影片，Morgan接受訪問時提到，自己是來自澳洲的天然酵母麵包師，到世界各國烘麵包，用麵包讓人感到幸福。這次是她第一次來台灣，總共要待兩個禮拜，分享自己對酵母酸麵包的知識給台灣麵包師傅。Morgan坦言最尊敬台灣麵包師傅的精密技巧，而且他們名列世界前茅，有些還贏過世界麵包大賽。

Morgan分享最喜歡的台灣食物之一就是「彌月紅蛋」，吃起來又甜又鹹，裡面有香菇、鹹蛋黃、栗子，特殊口味讓人難以形容。此外，她也吃過九份芋圓、肉圓、臭豆腐、草莓糖葫蘆、蘿蔔糕、珍珠奶茶，而回國後最想念的大概是中午準時發的便當。

「我來這裡一個禮拜就胖3公斤，夭壽！」Morgan提到她去過眾多國家之中，最愛的飲料就是台灣的柳橙汁，「這是我喝過最好的柳橙汁，我相信他們應該有加一點檸檬在裡面，反正不管裡面加什麼，太好喝了！」

Morgan分享手上的刺青「パン職人（麵包職人）」，紀念這次來台灣的時光。除此之外，她也去參觀台灣的傳統麵包店，老闆除了讓她直接體驗，還借出自己使用30年的擀麵棍，最後更送她一個紅豆麵包，「我想台灣人是我碰過最友善、最溫柔的人了！」