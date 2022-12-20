快訊

誇張！台男在北海道酒駕遭逮 還質疑酒測儀器不準

世足賽／梅西延長賽「進球無效」？ 外媒爆：阿根廷違規了

都是科技惹的禍？ 美陸軍士兵不會看地圖…因太依賴GPS導航

「最危險耶誕樹」在這！台南警局超狂創意民眾笑：該朝聖

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享。圖／截自《路上觀察學院》
網友分享。圖／截自《路上觀察學院》

年末將近，街上開始出現許多耶誕裝飾，佳節氣氛也越來越濃。臉書社團《路上觀察學院》有網友貼出一個十分有創意的耶誕樹，原來是台南永康分局用警局內的材料，製作出一個全由黃色封鎖線和交通錐所製成的耶誕布景，精美的作品也吸引了3.5萬人按讚。

在網友PO出的照片中，可以看到耶誕樹底座由8個橘色三角錐組成，並有竹竿做骨架，周圍再用黃色的警用封鎖線環繞，成為一個錐形的黃色聖誕樹，上面還掛了聖誕裝飾、以及包裝好的禮物，耶誕感十足。

網友們也反響熱烈，紛紛表示「想朝聖」、「用最低的成本做出最高警語的耶誕樹」、「這會不會是命案現場結束後拆回來再利用的封鎖線...(驚)」、「下面的禮物應該要放一些紅單」、「很環保有創意，長官也很活化不死腦筋」、「肇事樹」、也有人解釋「那個封鎖線是選舉用的，不是肇事現場用的啦」

而根據《中時新聞網》報導，派出所表示該照片還是「未完成品」，現在已經裝飾完成，加上更多耶誕裝飾，希望能讓附近的民眾體驗更多耶誕氣氛。

延伸閱讀

整排僅3台乾淨！公共自行車籃子被當垃圾桶 網分析1可能原因

考試滿分有獎勵！他叫外甥拿考卷兌換 卻被老婆指責「不信任孩子」

買「6支8元原子筆」寫不出水！客7天後衝店退貨 網傻眼抨擊

茶葉蛋漲3元多嗎？ PTT網友曝非頭一遭：最早只要5元

相關新聞

「最危險耶誕樹」在這！台南警局超狂創意民眾笑：該朝聖

年末將近，街上開始出現許多耶誕裝飾，佳節氣氛也越來越濃。臉書社團《路上觀察學院》有網友貼出一個十分有創意的耶誕樹，原來是台南永康分局用警局內的材料，製作出一個全由黃色封鎖線和交通錐所製成的耶誕布景，精美的作品也吸引了3.5萬人按讚。

考試滿分有獎勵！他叫外甥拿考卷兌換 卻被老婆指責「不信任孩子」

許多家長為了鼓勵孩子學習，經常會祭出獎勵機制，近日就有網友分享他與外甥約定，如果考試滿分就可以任意玩自己電腦的遊戲，結果一次外甥表示自己考了100分想要兌換獎品，他要求外甥得拿考卷證明才可以，卻遭老婆責怪「不信任孩子」。

熟客要求花生醬多一點…他PO出煎台上的蛋餅照 上千網友暴動：以為包黑糖饅頭

許多人會用豐盛美味的早餐開啟新的一天，攝取支撐我們人體運作一整天的能量來源。一名早餐店老闆表示，有一名常客每次來點花生醬培根手工脆皮蛋餅，都覺得老闆給的花生醬加不夠多，因此要求「花生醬多一點」。早餐店老闆也不是省油的燈，直接阿莎力挖一大坨包進放在煎台上的蛋餅裡面。照片曝光後，不少網友笑說「以為蛋餅裡面包了黑糖饅頭」、「這個是蛋餅口味的花生醬」。

他問「30歲薪水沒5萬是在哈囉？」 過來人酸：看月薪有啥意義

每個人都於工作的理想條件都不同，有人希望是從事自己有興趣的領域，也有人追求高薪的待遇。昨（18）日一名男網友在網路上發文，討論關於「30歲薪水還不到5萬」的相關話題，而貼文曝光後也掀起討論。

台北市區驚見「裝置藝術疊疊樂」 畫面曝光引眾人怒批

人們對於一座城市的印象經常取決於街道衛生，近日有網友分享了一張位在台北市區的照片，點出台北民眾丟垃圾有一大壞習慣，就是即便垃圾桶已經滿到裝不下，也要硬把垃圾塞到滿出來，或是堆在垃圾桶上面，他見此不禁搖頭苦笑，「台北路人們一起共同努力的成果」。

旁人都不懂！她揭旅遊時買「這石頭」的意義 網讚：無比珍貴

許多人旅遊會帶紀念品回家，有女網友先前至希臘「天空之城」時，向當地修女購買了「手工彩繪石」，不過卻有人不解為什麼原PO要買一顆石頭回家，因而上網發文取暖，許多網友則紛紛回覆「超有意義，回憶無價」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。