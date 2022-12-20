「最危險耶誕樹」在這！台南警局超狂創意民眾笑：該朝聖

年末將近，街上開始出現許多耶誕裝飾，佳節氣氛也越來越濃。臉書社團《路上觀察學院》有網友貼出一個十分有創意的耶誕樹，原來是台南永康分局用警局內的材料，製作出一個全由黃色封鎖線和交通錐所製成的耶誕布景，精美的作品也吸引了3.5萬人按讚。

在網友PO出的照片中，可以看到耶誕樹底座由8個橘色三角錐組成，並有竹竿做骨架，周圍再用黃色的警用封鎖線環繞，成為一個錐形的黃色聖誕樹，上面還掛了聖誕裝飾、以及包裝好的禮物，耶誕感十足。

網友們也反響熱烈，紛紛表示「想朝聖」、「用最低的成本做出最高警語的耶誕樹」、「這會不會是命案現場結束後拆回來再利用的封鎖線...(驚)」、「下面的禮物應該要放一些紅單」、「很環保有創意，長官也很活化不死腦筋」、「肇事樹」、也有人解釋「那個封鎖線是選舉用的，不是肇事現場用的啦」

而根據《中時新聞網》報導，派出所表示該照片還是「未完成品」，現在已經裝飾完成，加上更多耶誕裝飾，希望能讓附近的民眾體驗更多耶誕氣氛。