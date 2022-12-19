考試滿分有獎勵！他叫外甥拿考卷兌換 卻被老婆指責「不信任孩子」

許多家長為了鼓勵孩子學習，經常會祭出獎勵機制，近日就有網友分享他與外甥約定，如果考試滿分就可以任意玩自己電腦的遊戲，結果有一次外甥表示自己考了100分想要兌換獎品，他要求外甥得拿考卷證明才可以，卻遭老婆責怪「不信任孩子」。

一名男子於臉書社團「匿名2公社」發文表示，他日前給唸國小的外甥設置了一個獎勵機制，如果外甥考試100分就能玩他電腦裡全部的遊戲1小時，日前外甥說他小考100分，他就叫外甥先拿考卷給他確認才能領取獎勵，結果一旁老婆卻出言指責他，這樣的要求是不信任小孩，讓他困惑表示，「我規則就是這樣，我要確認一下不超過吧，我這樣錯了？」

多數網友都力挺原po此舉沒錯，「你沒錯啊！我也是看到考卷才算數」、「沒錯，這無關信任與否，難道中獎不需拿對獎聯就能直接領獎嗎？」、「小孩…真的很會撒謊，如果嚐到一次撒謊贏得的獎勵，那就一輩子了」、「確認一下這到底有啥問題？出去買便當回來跟你老婆拿2,000，如果她懷疑就跟她說妳不信任妳老公？」、「看一下很正常」。

另有網友覺得妻子所言也有道理，「我們家是媽媽證實就可以，我比較傾向你老婆的做法」、「你老婆的方式偏歐美，你是亞洲，沒有對錯」。