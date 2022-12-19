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熟客要求花生醬多一點…他PO出煎台上的蛋餅照 上千網友暴動：以為包黑糖饅頭

聯合新聞網／ 綜合報導
一名早餐店老闆表示，有名常客來點花生醬培根手工脆皮蛋餅，要求「花生醬多一點」，於是阿莎力挖一大坨包進放在煎台上的蛋餅裡面，不少網友驚呆表示「以為蛋餅裡面包了黑糖饅頭」。 圖／翻攝自臉書粉專「爆料公社」
一名早餐店老闆表示，有名常客來點花生醬培根手工脆皮蛋餅，要求「花生醬多一點」，於是阿莎力挖一大坨包進放在煎台上的蛋餅裡面，不少網友驚呆表示「以為蛋餅裡面包了黑糖饅頭」。 圖／翻攝自臉書粉專「爆料公社

許多人會用豐盛美味的早餐開啟新的一天，攝取支撐我們人體運作一整天的能量來源。一名早餐店老闆表示，有一名常客每次來點花生醬培根手工脆皮蛋餅，都覺得老闆給的花生醬加不夠多，因此要求「花生醬多一點」。早餐店老闆也不是省油的燈，直接阿莎力挖一大坨包進放在煎台上的蛋餅裡面。照片曝光後，不少網友笑說「以為蛋餅裡面包了黑糖饅頭」、「這個是蛋餅口味的花生醬」。

臉書粉專「爆料公社」PO出網友在「爆廢公社二館」的投稿，從照片中可以看到煎得酥脆的蛋餅皮上，有一顆蛋、一片培根以及一大坨花生醬。蛋餅煎好捲起來切塊，受熱的花生醬猶如爆漿熔岩般流出，十分誘人可口。

兩張照片釣出一票網友暴動留言，「花30塊買蛋餅，賺到300塊花生醬，還能剩下每天吃吐司塗花生醬的錢，一舉三得」、「我以為是花生醬蛋餅，結果原來是高血壓蛋餅」、「花生醬超貴，真是佛心店家」、「我看成黑糖饅頭，想說幹嘛在蛋餅上放一顆黑糖饅頭切片」、「請問這是花生醬佐蛋餅嗎」。

針對網友們提出的疑問像是「太佛心了，沒有要加錢？」、「很粗本，店家在哪」、「剛好花生醬有效期限到今日，用到爆」、「月底時老闆問你店內的花生醬消耗的特別快，你有頭緒嗎？」，老闆本人也在底下一一留言回應表示自己的早餐店開在淡水，正常來說加多一點花生醬是要加價，但是因為遇到熟客所以才沒加價，也說「這客人來了好幾次都說不夠，這次我就讓他吃到怕」，並且說明店內的花生醬庫存效期還可以放兩年。

早餐 饅頭

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