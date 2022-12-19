台北市區驚見「裝置藝術疊疊樂」 畫面曝光引眾人怒批

人們對於一座城市的印象經常取決於街道衛生，近日有網友分享了一張位在台北市區的照片，點出台北民眾丟垃圾有一大壞習慣，就是即便垃圾桶已經滿到裝不下，也要硬把垃圾塞到滿出來，或是堆在垃圾桶上面，他見此不禁搖頭苦笑，「台北路人們一起共同努力的成果」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」po出一張街景照，拍攝地點位在一條人來人往的台北大街上，只見畫面正中央是一個垃圾桶和一個資源回收桶，兩個桶內均塞滿了大大小小的飲料杯和塑膠袋，垃圾甚至多到滿溢出來，不少人見塞不進桶內，就索性將垃圾堆疊在桶子上方和地面，形成一幅狀似「疊疊樂」的景象，讓原po不禁調侃道，「台北路人們一起共同努力的成果：裝置藝術疊疊樂」。

該網友拍下台北街道上髒亂的「垃圾疊疊樂」景象，並分享到網上。圖擷自Facebook

該貼文引起2,000多名網友按讚、討論，許多網友對此現象提出譴責，「是國人丟垃圾的習慣太差，容器壓扁都懶得壓，最差勁是沒喝完整杯放著」、「杯裝容器要堆疊，這習慣確實需要養成」、「日本就是幾乎都看不到垃圾桶，反而很乾淨」、「將容器壓扁！過去好像曾有宣導過的樣子，只是好像是效果不彰」、「老實說如果垃圾桶都已經這樣了，我會把垃圾帶回家⋯⋯」、「愛喝飲料的真的要自備環保杯」。

不過也有人認為這並非全是民眾的錯，「這也不是路人的錯，就是沒有定時有人負責收垃圾啊，一天只有收一次自然對商圈不利」、「垃圾桶太小了，鬧區人多的地方要大好幾倍才夠用」、「人口一直成長，相對應的設備卻沒有進展」、「不能說大家沒公德心，至少知道垃圾不能亂丟，就是少個有來負責收垃圾的而已」。

更有人指出其實多數國家也有這一亂象，「加拿大也是這樣好嗎？不是只有台灣，國外素質也真的沒有多好（本人住在加拿大）」、「沒想到台北這麼快就跟上舊金山了」、「全世界大概剩下新加坡跟日本是淨土吧」、「香港也是一樣，最後在郊區用除消垃圾桶，及教育把自己垃圾自己帶走才有改善」。