旁人都不懂！她揭旅遊時買「這石頭」的意義 網讚：無比珍貴

許多人旅遊會帶紀念品回家，有女網友先前至希臘「天空之城」時，向當地修女購買了「手工彩繪石」，不過卻有人不解為什麼她要買一顆石頭回家，原PO因而上網發文取暖，許多網友則紛紛回覆「超有意義，回憶無價」。

有網友在臉書社團「小廢物俱樂部」上發文表示，日前至希臘「天空之城」旅遊，指出該處是個小鎮，懸崖峭壁上蓋了許多修道院，她一口氣爬了六座，其中一座剛好有修女居住，而且還販賣「手工彩繪石」給遊客。

原PO回憶，她把石頭握在手上時，腦中會浮現出昏暗燭光下，氛圍莊嚴，有位老花眼的修女拿著馬克筆，畫下修道院的畫面，但她無奈「可是其他人似乎都不懂我為什麼要買一顆石頭回家」，決定向網友「取暖」。

許多網友表示非常有紀念意義，「這完全不廢啊啊啊，超有意義與紀念性」、「因為回憶無價，完全不廢」、「所以這不是小廢物，是完全有意義的東西」、「那是一種對旅行身歴其境的紀念與真實的感動」、「無比珍貴好嗎」。

還有人留言，「被修女職位擔誤的藝術家」、「妳買得很好，酸妳的（鄉民）對世界無感，我替他們感到哀傷」、「這裡的人都懂妳」、「很可愛啊，而且當紀念品帶回家也很輕巧不佔空間」、「好可愛的小石頭」。