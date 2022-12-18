快訊

錯把鳳梨酥當水餃害業者遭禁輸中？ 吳秀梅：有人故意造謠

不會自己改？主管要求員工「LINE用真名」 網曝1族群恐不懂

菸酒已戒！男突「胃腫瘤出血」 醫搖頭：吃1種水果害的

旁人都不懂！她揭旅遊時買「這石頭」的意義 網讚：無比珍貴

聯合新聞網／ 綜合報導
希臘「天空之城」示意圖。圖片來源／ingimage
希臘「天空之城」示意圖。圖片來源／ingimage

許多人旅遊會帶紀念品回家，有女網友先前至希臘「天空之城」時，向當地修女購買了「手工彩繪石」，不過卻有人不解為什麼她要買一顆石頭回家，原PO因而上網發文取暖，許多網友則紛紛回覆「超有意義，回憶無價」。

有網友在臉書社團「小廢物俱樂部」上發文表示，日前至希臘「天空之城」旅遊，指出該處是個小鎮，懸崖峭壁上蓋了許多修道院，她一口氣爬了六座，其中一座剛好有修女居住，而且還販賣「手工彩繪石」給遊客。

原PO回憶，她把石頭握在手上時，腦中會浮現出昏暗燭光下，氛圍莊嚴，有位老花眼的修女拿著馬克筆，畫下修道院的畫面，但她無奈「可是其他人似乎都不懂我為什麼要買一顆石頭回家」，決定向網友「取暖」。

許多網友表示非常有紀念意義，「這完全不廢啊啊啊，超有意義與紀念性」、「因為回憶無價，完全不廢」、「所以這不是小廢物，是完全有意義的東西」、「那是一種對旅行身歴其境的紀念與真實的感動」、「無比珍貴好嗎」。

還有人留言，「被修女職位擔誤的藝術家」、「妳買得很好，酸妳的（鄉民）對世界無感，我替他們感到哀傷」、「這裡的人都懂妳」、「很可愛啊，而且當紀念品帶回家也很輕巧不佔空間」、「好可愛的小石頭」。

網友在希臘當地購買的彩繪石作為旅行的紀念品。圖擷自「小廢物俱樂部」
網友在希臘當地購買的彩繪石作為旅行的紀念品。圖擷自「小廢物俱樂部

希臘 臉書

延伸閱讀

不會自己改？主管要求員工「LINE用真名」 網曝1族群恐不懂

看過「這些」卡通、動漫竟透露出年紀 測評自己都看過嗎？

麥當勞自助點餐、托盤回收 他避免再漲價：乾脆餐具自己洗

美法案通過將派官員進駐我國行政、立法機構 網質疑：台值得美學習？

相關新聞

旁人都不懂！她揭旅遊時買「這石頭」的意義 網讚：無比珍貴

許多人旅遊會帶紀念品回家，有女網友先前至希臘「天空之城」時，向當地修女購買了「手工彩繪石」，不過卻有人不解為什麼原PO要買一顆石頭回家，因而上網發文取暖，許多網友則紛紛回覆「超有意義，回憶無價」。

沒吸管後拒喝！紙盒包裝飲料超難開 內行人曝成功小秘訣

超商販售的飲品選擇相當多，除了有不同品牌和口味，連包裝設計都有很多種。昨（17）日一名網友在臉書上發文，貼出自己打開純喫茶無糖綠茶紙盒包裝卻失敗的照片，而貼文曝光後也掀起討論，有內行網友分享小秘訣。

麥當勞自助點餐、托盤回收 他避免再漲價：乾脆餐具自己洗

麥當勞12月15日宣布自21日清晨零時起調整部份菜單價格，讓許多人哀嚎聲四起，有網友直言對麥當勞沒信心，表示內用後要自己收時托盤，狠酸「大家順便把餐盤杯子洗一洗，可以嗎？」，不過也有人建議可以選擇不消費。

影／達人拉花灌籃高手「玩安西教練下巴」 還原度超高粉絲讚

經典運動漫畫「灌籃高手」暌違多年推出動畫電影版，重新點燃許多粉絲的熱情，迫不及待想再度看到櫻木花道、流川楓、安西教練等經典角色。近來有位日本網友，就利用高超的拉花技巧，製作出一幕讓灌籃高手粉絲，都能夠會心一笑的畫面。

影／大師設計「透明公廁」鬧故障 民眾如廁全被看光怒轟

現代公共設施除了實用性以外，同時講求能盡量做出藝術風格，讓人看到有種特別的感受。但最近日本東京澀谷區，一間特別設計的公廁卻發生糾紛，遭致民眾的批評。

BMW正妹好奇問「為何喜歡騎車出遊？」 網神回被讚：撩妹高手

喜歡開車還是騎車出遊？每個人答案見仁見智，有位「騎車環島趣」社團的網友發文，詢問社友喜歡騎車出遊的原因，許多人認為方便、自由，並指出「開車景是車窗外，騎車已是景入懷」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。