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沒吸管後拒喝！紙盒包裝飲料超難開 內行人曝成功小秘訣

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO的飲料開失敗了。圖擷自爆料公社
原PO的飲料開失敗了。圖擷自爆料公社

超商販售的飲品選擇相當多，除了有不同品牌和口味，連包裝設計都有很多種。昨（17）日一名網友在臉書上發文，貼出自己打開純喫茶無糖綠茶紙盒包裝卻失敗的照片，而貼文曝光後也掀起討論，有內行網友分享小秘訣。

昨日一名網友在臉書「爆廢公社」上發文，從照片中可以看見，原PO手上拿著一罐紙盒包裝的純喫茶無糖綠茶，但從側邊打開時卻失敗，乍看之下施力點都被破壞了。對此，原PO在貼文中直呼，「這個比三明治吐司黏在上顎還難受！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「喝過這麼多利樂包裝的飲料，就純喫茶的最會開成這樣，特別是受潮後的更軟更難開」、「以前還有吸管可以幫忙，現在超商都不提供吸管了」、「十幾年純喫茶經驗的我也遇過兩邊都這樣，最後暴力開出一個大口，喝太快還會被茶洗臉」、「活到現在我只開成功兩次，在吸管孔發明之前，我都拒喝這種包裝的飲料，吸管孔真的是很好的發明」。

也有內行人分享小秘訣，「兩邊都打開後，從對角拉開才不會黏住」、「另一邊也撕開，然後拉對角就開了」、「這個缺口要拉到底然後壓開」、「剪刀！你需要的是剪刀」、「左下及右下角一壓就開口，小孩都懂」。

爆廢公社

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