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麥當勞自助點餐、托盤回收 他避免再漲價：乾脆餐具自己洗

聯合新聞網／ 綜合報導
麥當勞即將於12月21日清晨零時起調漲。圖／麥當勞提供
麥當勞即將於12月21日清晨零時起調漲。圖／麥當勞提供

麥當勞12月15日宣布自21日清晨零時起調整部份菜單價格，讓許多人哀嚎聲四起，有網友直言對麥當勞沒信心，表示內用後要自己收拾托盤，狠酸「大家順便把餐盤、杯子洗一洗，可以嗎？」，不過也有人建議可以選擇不消費。

有網友在PTT上針對麥當勞漲價抱怨表示，一兩年前漲價就算了，現在APP的優惠劵也沒了，漢堡種類也越來越少，「蝦堡、豬排堡、長堡、板烤都不見，1+1變成沒有玉米湯，套餐又暴漲10元」，直呼「現在是不是麥當勞最慘的時刻？到現在真的對麥當勞沒信心」。

另有人表示，許多店內改用點餐機進行自助點餐、內用後自己收托盤，只差做漢堡的人力，更直言「這樣還一直漲，是不是沒道理？」更狠酸，為了避免繼續漲價「大家順便把餐盤、杯子洗一洗，可以嗎？」

許多網友開玩笑表示，「我還順便掃廁所」、「剛剛看到顧客還幫忙炸薯條」、「我還幫員工按摩」、「早上我幫忙開店門」，也有人表示可以選擇不消費，「不吃不就好了」、「有心真的就少吃」。

其他人則有不同留言回應，「你可以看看30年前麥當勞和便當價格的差別」、「慘的是吃麥當勞的人，麥當勞又沒差」、「在某些地方麥當勞還是最便宜的正餐選擇」、「多的是會要你檢討為啥會嫌貴」、「會吃的還是會去」。

PTT 麥當勞

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