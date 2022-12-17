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影／大師設計「透明公廁」鬧故障 民眾如廁全被看光怒轟

聯合新聞網／ 綜合報導
日本東京澀谷一處採用透明設計的公廁，近來發生故障導致民眾如廁被偷拍。圖擷自twitter
日本東京澀谷一處採用透明設計的公廁，近來發生故障導致民眾如廁被偷拍。圖擷自twitter

現代公共設施除了實用性以外，同時講求能盡量做出藝術風格，讓人看到有種特別的感受。但最近日本東京澀谷區，一間特別設計的公廁卻發生糾紛，遭致民眾的批評。

根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，這起發生爭議的公廁，是設置在電車代代木公園站附近的「Harunogawa Community Park」公園裡頭。當時請來曾獲得普利茲克建築獎的建築家坂茂設計公廁。坂茂設計出平常牆壁是透明的，但當有人如廁時，壁面上會自動產生霧狀遮蔽物，變為不透明的特別風格建物。

不過近來有網友使用該廁所時，發現即使人在裡頭大門鎖上了，遮蔽效果卻沒有啟動，甚至引來了不肖人士偷拍。這事情在社群媒體曝光後，馬上引起許多網友的批判，認為「這也太過份了」、「沒有好好維持嗎」、「話說回來為什麼硬要做成這種設計」。在怒火延燒下，甚至驚動了當地議員，關切公園方是否有做好相關的保養。

由於還在搶修當中，目前公園方先設定為無論有沒有人在內，都一概維持遮蔽的模式，希望至少能維持一般廁所的功能，同時張貼公告，聲明廁所目前算是故障中，不過還是能夠如廁使用。只是對於何時能恢復原先的樣貌，則暫時沒有公布。

日本 公廁 偷拍

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