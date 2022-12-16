BMW正妹好奇問「為何喜歡騎車出遊？」 網神回被讚：撩妹高手

喜歡開車還是騎車出遊？每個人答案見仁見智，有位「騎車環島趣」社團的網友發文，詢問社友喜歡騎車出遊的原因，許多人認為方便、自由，並指出「開車景是車窗外，騎車已是景入懷」。

有網友在臉書社團「騎車環島趣」上發文表示，日前在阿里山欣賞日出時被一位開BMW的小姐問「為什麼喜歡騎車出遊」，原PO並未回答，而是把問題問向社友。

有網友留言建議原PO可以回她「因為騎車就是等待一個命中注定的小姊姊來問我這個問題，如果開車，我們也許只是擦肩而過」，讓許多人讚嘆「這回答滿分」、「撩妹高手」、「超級會，請收下我深深的敬意」。

還有人分享，那一個女生一定沒感受到，滿身大汗淋漓、寒風吹過、蚊子大軍的攻擊，種種生命中的體驗，這種深刻體驗的快感，是開車族無法感受到的；另有人指出騎重機多麼自由自在，到哪裡想拍照，想停車就停車，而且還到過很多開車不曾去過的地方，直呼「真的是棒極了」。

其他網友則紛紛表示，「開車是到了景點看風景的旅遊，而騎車是當你跨上機車的那瞬間就開始了你的旅程」、「開車去找風景，騎車是已經在景中了」、「很多地方汽車到不了也不好進出，騎車很方便」、「體驗陽光溫暖、風吹雨打才是享受」、「要親身體驗，才知道騎機車的樂趣」。