快訊

高虹安詐領助理費案 專家：這些法律問題常被誤解

若內閣改組誰來接閣揆？ 學者點名「4人選」：需有經驗者操盤

BMW正妹好奇問「為何喜歡騎車出遊？」 網神回被讚：撩妹高手

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人喜愛騎車出遊。示意圖／ingimage
許多人喜愛騎車出遊。示意圖／ingimage

喜歡開車還是騎車出遊？每個人答案見仁見智，有位「騎車環島趣」社團的網友發文，詢問社友喜歡騎車出遊的原因，許多人認為方便、自由，並指出「開車景是車窗外，騎車已是景入懷」。

有網友在臉書社團「騎車環島趣」上發文表示，日前在阿里山欣賞日出時被一位開BMW的小姐問「為什麼喜歡騎車出遊」，原PO並未回答，而是把問題問向社友。

有網友留言建議原PO可以回她「因為騎車就是等待一個命中注定的小姊姊來問我這個問題，如果開車，我們也許只是擦肩而過」，讓許多人讚嘆「這回答滿分」、「撩妹高手」、「超級會，請收下我深深的敬意」。

還有人分享，那一個女生一定沒感受到，滿身大汗淋漓、寒風吹過、蚊子大軍的攻擊，種種生命中的體驗，這種深刻體驗的快感，是開車族無法感受到的；另有人指出騎重機多麼自由自在，到哪裡想拍照，想停車就停車，而且還到過很多開車不曾去過的地方，直呼「真的是棒極了」。

其他網友則紛紛表示，「開車是到了景點看風景的旅遊，而騎車是當你跨上機車的那瞬間就開始了你的旅程」、「開車去找風景，騎車是已經在景中了」、「很多地方汽車到不了也不好進出，騎車很方便」、「體驗陽光溫暖、風吹雨打才是享受」、「要親身體驗，才知道騎機車的樂趣」。

騎車環島 臉書

延伸閱讀

麥當勞漲價前爆單！客人等到崩潰 外送員曝「做1事」加快取餐

連雞排都要80元了！老饕挺麥當勞有良心 除1經典品項無法接受

飲料點「去冰」卻有很多大冰塊 網指關鍵要點「完全去冰」

炭烤攤販誤將巨毒「藍環章魚」串成食材 專家：毒液耐熱200度

相關新聞

BMW正妹好奇問「為何喜歡騎車出遊？」 網神回被讚：撩妹高手

喜歡開車還是騎車出遊？每個人答案見仁見智，有位「騎車環島趣」社團的網友發文，詢問社友喜歡騎車出遊的原因，許多人認為方便、自由，並指出「開車景是車窗外，騎車已是景入懷」。

限定重機車友烤雞半價！網歪樓問：普通「重」型機車算嗎？

許多業者會發揮創意推出相關優惠，吸引消費者上門，日前有網友路過一家甕仔雞料理店，廣告看板上寫著「重機車友烤雞半價」，許多網友紛紛開玩笑表示「白牌」是否也算。

台灣旅遊只剩下「吃」這一特色？ 網友反擊：沒必要去貶低

每個國家的旅遊特色都不同，有些地方的自然景觀非常知名，也有些地方是傳統文化很特別。今（16）日一名網友在網路上發文，提到台灣的旅遊特色只有吃，幾乎沒有其他有趣的行程，而貼文曝光後也掀起討論。

愛車輪胎卡金鍊子他超嗨 網友羨慕：我的只會吃釘子

不論騎車或開車，輪胎胎紋的深淺攸關到行車安全，因此隨時檢查胎紋才能確保安全，不過有一名網友日前發現車子輪胎的安全線中間卡了一條金鍊子，照片PO網後笑翻不少人。

從小一童開始撿紙箱維生7年！ 他緊握200元買麵包惹哭全網

現在天氣轉涼，但有許多默默助人的暖心店家，持續讓社會溫暖。日前有一間麵包店分享，7年前冬天看到一位瘦弱的弟弟，拉著沈重推車，到店內詢問可否撿走紙箱，老闆娘當下裝了一袋麵包給弟弟，並讓他持續來拿紙箱。而現在弟弟已經從小一長大成國一了，如今他拿著200元說要買麵包，不用再請他吃了，此文一出，惹哭許多網友。

日本咖啡店招牌寫「幹」字讓他笑翻 老闆娘：那是我的名字

日本是許多台灣人最愛造訪的國家之一，雖然語言不通，但當地使用的漢字讓台灣人多少也能看得懂，只不過不是所有的漢字都和中文有同樣意思，有網友在日本看到一家咖啡廳外的招牌寫了一個「幹」字，讓他看了忍不住笑說「很親切」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。