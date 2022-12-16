快訊

高虹安清晨交保…地檢署頂樓下午升起民進黨旗 北檢說話了

陳慧琳驚傳出車禍！臉部手腳受傷 愛子也掛彩

退撫新制三讀 明年7月1日後新進公教人員改確定提撥制

愛車輪胎卡金鍊子他超嗨 網友羨慕：我的只會吃釘子

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO發現輪胎卡了一條金鍊子，讓其他網友看了好羨慕。 圖擷自爆廢公社
原PO發現輪胎卡了一條金鍊子，讓其他網友看了好羨慕。 圖擷自爆廢公社

不論騎車或開車，輪胎胎紋的深淺攸關到行車安全，因此隨時檢查胎紋才能確保安全，不過有一名網友日前發現車子輪胎的安全線中間卡了一條金鍊子，照片PO網後笑翻不少人。

這名網友在臉書「爆廢公社分享一張照片，只見他的車子其中一個輪胎的安全線卡了一條金鍊子，讓他看了相當訝異，但也搞笑地說「長大了會自己賺錢了」。

貼文引起不少討論，「嚇到我，看了自己的腳鏈一眼」、「名符其實踩到黃金」、「真金就賺到了，拿去店家黃金回收」、「哇…真巧，我昨天也搞到黃金耶，但是我是動物的黃金（哭哭）」、「我每天在外面跑，怎麼沒遇到過？」、「先別高興得太早…先拿去鑑定」、「不管什麼牌子的輪胎都給我來一打」。

還有網友搞笑地說「這孩子真乖巧」、「好輪輪，主人沒白疼你」、「好棒哦！學會夾東西了，我的只會夾石頭」、「我的只會吃釘子」、「輪的報恩」、「果然是親生的，沒有白養還帶財來著」、「為什麼別人的都比較好，我的都吃銅吃鐵吃石頭」、「會賺錢就是好車」。

爆廢公社

延伸閱讀

髮質差都是XX害的 ! 台灣人最常犯的3大吹頭髮NG習慣，黃金8分鐘要注意、毛巾擦頭竟是大忌?

台灣投資人注意！明年起賣美國掛牌PTP商品期貨ETF 將課10%重稅

911後狂買「賣權」賠爆 他問怎避險？網曝：這3項均配最好

超額攜帶現鈔入出境 海關新增線上申報便民管道

相關新聞

愛車輪胎卡金鍊子他超嗨 網友羨慕：我的只會吃釘子

不論騎車或開車，輪胎胎紋的深淺攸關到行車安全，因此隨時檢查胎紋才能確保安全，不過有一名網友日前發現車子輪胎的安全線中間卡了一條金鍊子，照片PO網後笑翻不少人。

從小一童開始撿紙箱維生7年！ 他緊握200元買麵包惹哭全網

現在天氣轉涼，但有許多默默助人的暖心店家，持續讓社會溫暖。日前有一間麵包店分享，7年前冬天看到一位瘦弱的弟弟，拉著沈重推車，到店內詢問可否撿走紙箱，老闆娘當下裝了一袋麵包給弟弟，並讓他持續來拿紙箱。而現在弟弟已經從小一長大成國一了，如今他拿著200元說要買麵包，不用再請他吃了，此文一出，惹哭許多網友。

日本咖啡店招牌寫「幹」字讓他笑翻 老闆娘：那是我的名字

日本是許多台灣人最愛造訪的國家之一，雖然語言不通，但當地使用的漢字讓台灣人多少也能看得懂，只不過不是所有的漢字都和中文有同樣意思，有網友在日本看到一家咖啡廳外的招牌寫了一個「幹」字，讓他看了忍不住笑說「很親切」。

飲料點「去冰」卻有很多大冰塊 網指關鍵要點「完全去冰」

台灣手搖飲料店的飲品大多都可以客制化甜度、冰塊，不過有網友抱怨，明明點「去冰」，卻還是有很多冰塊，此文一出，引發許多網友相當有同感。

超暖心！她送外送員「感謝包」頻遭拒 裡頭放一物才收下

新冠疫情造成民眾生活上諸多不便，但也讓許多人習慣利用外送來解決三餐。一名女網友自備「感謝包」要送給外送人員，起先多數人都不太會接受，但當她表明裡面有放小費時，對方才會收下，暖心的行為也引來好評。

連雞排都要80元了！老饕挺麥當勞有良心 除1經典品項無法接受

連鎖速食店麥當勞昨（15）日宣布，自本月21日清晨零時起，調整菜單和部分餐點價格。然而，一名男網友在網路上發文，提到自己很喜歡吃麥當勞，但居然下禮拜三就要漲價了，並貼出最新價格表，貼文曝光後也掀起討論，有老饕坦言「看到麥當勞漲幅覺得算有良心了！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。