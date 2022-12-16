愛車輪胎卡金鍊子他超嗨 網友羨慕：我的只會吃釘子

不論騎車或開車，輪胎胎紋的深淺攸關到行車安全，因此隨時檢查胎紋才能確保安全，不過有一名網友日前發現車子輪胎的安全線中間卡了一條金鍊子，照片PO網後笑翻不少人。

這名網友在臉書「爆廢公社」分享一張照片，只見他的車子其中一個輪胎的安全線卡了一條金鍊子，讓他看了相當訝異，但也搞笑地說「長大了會自己賺錢了」。

貼文引起不少討論，「嚇到我，看了自己的腳鏈一眼」、「名符其實踩到黃金」、「真金就賺到了，拿去店家黃金回收」、「哇…真巧，我昨天也搞到黃金耶，但是我是動物的黃金（哭哭）」、「我每天在外面跑，怎麼沒遇到過？」、「先別高興得太早…先拿去鑑定」、「不管什麼牌子的輪胎都給我來一打」。

還有網友搞笑地說「這孩子真乖巧」、「好輪輪，主人沒白疼你」、「好棒哦！學會夾東西了，我的只會夾石頭」、「我的只會吃釘子」、「輪的報恩」、「果然是親生的，沒有白養還帶財來著」、「為什麼別人的都比較好，我的都吃銅吃鐵吃石頭」、「會賺錢就是好車」。