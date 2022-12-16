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日本咖啡店招牌寫「幹」字讓他笑翻 老闆娘：那是我的名字

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在日本京都看到一間咖啡廳招牌寫著「幹」字，讓他笑說「很親切」。 圖擷自路上觀察學院
原PO在日本京都看到一間咖啡廳招牌寫著「幹」字，讓他笑說「很親切」。 圖擷自路上觀察學院

日本是許多台灣人最愛造訪的國家之一，雖然語言不通，但當地使用的漢字讓台灣人多少也能看得懂，只不過不是所有的漢字都和中文有同樣意思，有網友在日本看到一家咖啡廳外的招牌寫了一個「幹」字，讓他看了忍不住笑說「很親切」。

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，日本街上一間咖啡廳外豎立的一個招牌，上面寫著「珈琲舍」，讓人一眼就明白這是一間咖啡廳，但底下還寫了一個大大的「幹」字，讓身為台灣人的他看了也忍不住地笑說「京都街上親切的問候，咖啡色的…」。

不少人搞笑地說「就像日本人在台灣街上看到『金玉（日本對睪丸的俗稱）』一樣」、「突然有回到家鄉的感覺」、「親切感爆棚，進門要換藍白拖這樣」、「台灣人表示：聽起來就是故鄉的味道」、「非常親切又接台灣地氣的店名」、「笑瘋，如果去京都要去朝聖」、「不錯，看了頗有紓壓的效果」、「真是親切…難怪台灣人喜歡往日本跑」、「簡潔有力」、「台味十足」。

有內行人透露「一個老奶奶經營的」、「據說奶奶一直收到熱情的台灣客人送去的『幹』紀念品，還有一條『百幹巾』」、「印象中老奶奶蠻喜歡台灣旅客」、「京都御所對面」、「去過一次！雖然只是一家普通的咖啡廳，但阿嬤的招待很熱情」。

有網友就在PTT分享《聯合報》曾報導過這家位在日本京都咖啡廳的新聞，老闆是一名老奶奶，招牌上的「幹」字是老奶奶的名字，而這個字在日本其實是很好的字，是指事物的主要部分，許多日本男性取名也會用到「幹」這個字，例如幹雄、幹太郎、幹次郎、幹三郎等等，因此日本人是用正面的態度看待「幹」字，但在台灣，「幹」淪為三字經的發語詞。

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